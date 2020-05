España: Sánchez anuncia que a partir de julio se reanudará la entrada de turistas

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció hoy que a partir de julio los turistas extranjeros podrán visitar España en "condiciones de seguridad", decisión que busca llevar tranquilidad al sector turístico, uno de los motores de la economía española.



Además, Sánchez confirmó que el 8 de junio volverá la Liga de Fútbol profesional, y que la próxima semana su gobierno aprobará un ingreso mínimo vital que beneficiará a 850.000 familias.



También adelantó que el martes se declarará luto oficial durante diez días en todos el país por las víctimas del brote local de coronavirus, que ya provocó más de 28.600 muertes.



"Será el duelo más prolongado de la historia de nuestra democracia", subrayó.



El jefe del gobierno de coalición español hizo lo anuncios poco después de que en las principales ciudades de España miles de simpatizantes del partido de extrema derecha Vox reclamaran su renuncia, en inédita protesta desde sus vehículos, tocando bocinas y ondeando banderas españolas.



"La gran ola de la pandemia ha sido superada", aseguró el líder socialista, quien semanalmente comparece en videoconferencia para informar sobre la evolución de la crisis del coronavirus así como las decisiones de toma su gobierno al respecto.



Sánchez recordó que a partir del lunes toda España ya estará en la fase 1 o 2 del plan de desconfinamiento, con lo que el país se encuentra "a un paso de la victoria", dijo, y agregó que el virus "sigue al acecho".



No obstante, el presidente subrayó que el país está en condiciones de "recuperar muchas actividades cotidianas", de ahí que el 8 de junio volverá la Liga española de fútbol profesional.



"La pelota volverá a rodar", confirmó Sánchez dos semanas después de que los clubes, entre ellos el FC Barcelona del argentino Lionel Messi, comenzaran a entrenar con la incertidumbre de cuándo efectivamente retomarían la competición.



Por otro lado, despejando una de las grandes incógnitas del plan de desescalada, también anunció que "a partir de julio se reanudará la entrada de turistas en condiciones de seguridad".



"El gobierno garantizará que los turistas no corran riesgos ni traigan riesgos", sostuvo Sánchez, quien precisó que "el turismo español tendrá dos nuevos sellos: sostenibilidad medioambiental y seguridad sanitaria".



De la misma forma, Sánchez dejó claro que a principios de julio los españoles tendrán "una libertad de movilidad que permitirá disfrutar de las vacaciones", animando a los ciudadanos a empezar a hacer planes al respecto.



Asimismo, líder socialista sostuvo que el gobierno es consciente de que la irrupción de la pandemia originada en China en diciembre pasado dejó "una España de familias en riesgo de pobreza y vulnerabilidad", y que, por ese motivo, se aprobará un Ingreso Mínimo Vital, sin precisar la cuantía.



No obstante, aclaró que será una ayuda permanente, que se comenzará a cobrar en junio y beneficiará a 850.000 familias.