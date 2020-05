El presidente anunciaría la extensión de la cuarentena

Todo parece indicar que ese sábado, que este sábado el presidente Alberto Fernández anunciaría la extensión de la cuarentena en el país. Un día después de la reunión que tiene prevista con expertos y gobernadores, el mandatario comunicaría la decisión.

Consultado sobre este tema, el presidente dijo: "Armémonos de paciencia, la cuarentena no puede ser un sacrificio, porque no puede ser un sacrificio cuidar nuestra salud". Además, Alberto Fernández recordó que recae en cada gobernador la decisión de qué actividad se vuelve a realizar y cuál no.

En la misma línea, el mandatario dijo que los gobernadores "han actuado con responsabilidad" durante la pandemia.