Mity Reutemann pidió que se analice autorizar la práctica de deportes individuales como ciclismo, running y otros

La Concejal de Juntos por el Cambio Mity Reutemann presentó un proyecto por el que solicitó que el Municipio realice un análisis de la factibilidad sanitaria, epidemiológica y geográfica, de autorizar la práctica de deportes individuales en la ciudad de Santo Tomé, como por ejemplo: tiro con arco, tenis, paddle, golf, trail running, equitación, ciclismo, mountain bike y atletismo, entre otros.

El proyecto establecía que, en caso de arrojar resultados positivos el análisis, se proceda a la realización de las gestiones pertinentes por ante el Gobierno Provincial, a los fines de instar la referida autorización mediante el procedimiento legal.

“Estando en la cuarta fase de la administración del aislamiento, y siendo múltiples los beneficios que la práctica de deportes apareja, es que considero oportuno pedir esto al Ejecutivo Municipal, que es quien cuenta con las áreas técnicas pertinentes y puede hacer el debido análisis del caso, de forma responsable, para luego y si corresponde, trasladarlo al Sr. Gobernador de la Provincia de Santa Fe”, explicó Mity Reutemann.

Eso obedece a que el Gobernador es quien se encuentra autorizado -por el Decreto Nº 459/2020- para efectuar el formal requerimiento por ante el Gobierno Nacional.

“Este pedido no es una ocurrencia solo mía, sino que son muchos los santotomesinos que me hicieron llegar sus intenciones al respecto, y yo respondo a ellos, que son a quienes represento”, manifestó la Concejal.

En la sesión de este martes del Concejo Municipal, se votó el tratamiento del proyecto de Reutemann. Votaron a favor solo los tres concejales del PJ (Alvizo, Ilschischen y Piaggio), y por supuesto Mity Reutemann. En cambio, no acompañaron con su voto los tres concejales del oficialismo (Angulo, Rey Leyes y Solano), ni los restantes concejales de Cambiemos (Alí y González). Por lo tanto, al no reunir la mayoría necesaria, el proyecto no fue aprobado.