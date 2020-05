Villa será indagado el viernes en la causa iniciada por su ex pareja

El colombiano Sebastián Villa, futbolista de Boca Juniors, será indagado el viernes próximo en la causa penal por violencia de género iniciada por su ex pareja, Daniela Cortés, ante la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Esteban Echeverría, a cargo de la fiscal Verónica Pérez.



Martín Apolo, abogado del delantero boquense, informó hoy a Télam que así se lo comunicó la fiscal Pérez y que la audiencia virtual por teleconferencia se concretará en horas del mediodía.



La indagatoria se iba a realizar la semana pasada, pero la fiscal se tomó un tiempo más para "revisar e incorporar medidas de prueba en las dos causas", ya que Pérez entiende tanto en la denuncia de Cortés como en la que también presentó Villa.



Entre las pruebas incorporadas por la fiscalía, fuentes judiciales indicaron que se encuentran los testimonios de una hermana y una amiga de Cortés, aunque -según allegados a la defensa del jugador- ninguna de ellas "estuvo nunca en la Argentina".



"Villa va a sostener lo mismo que dijo al ratificar y ampliar su denuncia contra Cortés (el 7 de mayo pasado), por extorsión y amenazas", agregaron las fuentes.

Los hechos

El 27 de abril, Cortés, de 25 años y también colombiana, subió a las redes sociales videos y fotos con su cara ensangrentada producto -según su testimonio- de golpes ocasionados por el futbolista.

Al día siguiente, patrocinada por el abogado Fernando Burlando, presentó una denuncia penal en la UFI 2 de Esteban Echeverría.



El 29 de abril, el juez de la causa, Horacio Hryb, dictó una restricción perimetral de 1.500 metros para que Villa no se pueda acercar a su casa en el barrio cerrado Saint Thomas, de la localidad bonaerense de Canning, en donde vivía con su ex novia.

Además, un médico legista revisó a Cortés para examinar las lesiones que mostró en fotos y videos.



El 30 de abril, Cortés ratificó la denuncia ante la fiscal Pérez, quien ante el pedido de Burlando solicitó al juez que el delantero de Boca no pueda salir del país por 30 días, medida que el magistrado concedió.

Los peritos comprobaron que la mujer presentaba un edema en la frente del lado derecho y además equimosis (una lesión que se genera por presión fuerte) en el brazo y en el muslo derechos.



La respuesta de Villa en el plano judicial fue presentar una denuncia por extorsión y amenazas ante la misma UFI.

En su declaración del 7 de mayo, el jugador amplió esa denuncia y ratificó que Cortés le pedía 150 mil dólares para volver a Colombia bajo amenaza de "destruirle la carrera".

También la acusó de sustraerle el año pasado 400.000 pesos argentinos (unos 7.000 dólares en ese momento) y una pulsera de oro.



En tanto, el presidente de Boca Juniors, Jorge Amor Ameal, explicó en reiteradas oportunidades que el club va a esperar la resolución judicial. "Cuando la justicia decida, a nosotros no nos va a temblar el pulso para decidir lo que tengamos que decidir", sostuvo el dirigente.



Villa, quien hoy cumple 24 años, llegó a Boca en junio de 2018 y tiene un contrato por dos años más. Fue una de las figuras en el tramo final de la última Superliga, que consagró campeón al "xeneize", y tiene una cláusula de salida de 30 millones de dólares.