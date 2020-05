"No nos relajemos: cumplamos y controlemos el aislamiento"

El concejal del Frente de Todos, Julián Ilchischen, expresó su preocupación por la falta de controles en la ciudad para verificar el cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

“Nos estamos relajando, tanto desde el cumplimiento de las disposiciones por parte de la ciudadanía, como desde la función del Estado para llevar adelante acciones de control. No olvidemos que el avance hacia la apertura progresiva de actividades que estamos logrando de forma gradual; es producto de las medidas oportunamente tomadas, la buena coordinación demostrada entre Nación, Provincia y Municipio para su aplicación; y, por supuesto, el acatamiento de la mayoría de la ciudadanía”, manifestó el legislador.

“Por eso, en la sesión del Concejo de este martes, planteamos un proyecto que fue aprobado por el cuerpo legislativo, solicitando al Ejecutivo Municipal la intensificación de los controles de circulación y cumplimiento de protocolos sanitarios en los ingresos de la ciudad, locales autorizados para funcionar, transporte público y puntos neurálgicos de los distintos sectores geográficos de Santo Tomé; así como también, la gestión ante autoridades provinciales para una coordinación de las tareas que así lo requieran”, informó Ilchischen.

“Se fueron logrando resultados satisfactorios, pero esto no quiere decir que la pandemia esté controlada. Las nuevas excepciones al aislamiento en esta cuarta fase, implican inevitablemente mayor circulación de personas, lo cual obliga a incrementar los controles en vez de recortarlos. Del esfuerzo de toda la comunidad depende que sigamos progresando, en vez de retroceder en cuanto a la apertura del aislamiento. Hay muchos sectores económicos que pudieron volver a abrir sus puertas, pero hay muchos otros que siguen esperando para poder trabajar. No nos relajemos ahora, no despilfarremos todo el esfuerzo realizado, sigamos poniendo a la salud como el principal compromiso ciudadano que nos toca llevar adelante”, finalizó el edil.