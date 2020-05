Clemente propone que los comercios no atiendan a las personas que no usen tapabocas

El presidente del Foro de Integración y Desarrollo Regional, Carlos Clemente, hizo un pedido a los legisladores de la provincia del Gran Santa Fe y Gran Rosario, con el objetivo de que los comercios no atiendan a las personas que no usen tapabocas o barbijo casero.

“Es una forma de cuidarse y cuidarnos todos. La responsabilidad sale de uno y uno la traslada a la familia que es ejemplo de sus integrantes. No bajemos los brazos y sigamos este esfuerzo de todos. La Provincia de Santa Fe sin dudas es uno de esos lugares que mejor han manejado la crisis de COVID-19, que tomaron una combinación de medidas preventivas, con un férreo control gubernamental, datos e información precisa, y conciencia y compromiso poblacional”, agregó a continuación

Luego, el presidente del Foro de Integración y Desarrollo Regional explicó que “este cambio de fase, producto de las buenas políticas de Salud y prevención, hacen que de a poco a poco el flujo de gente en las calles vaya siendo mayor, lo que puede aumentar el riesgo de contagio, o confiarse en que nada pasará”.

“Desde el Foro de Integración y Desarrollo Regional alentamos de manera total el uso del tapa bocas o barbijos caseros como dicta el decreto provincial. A su vez, solicitamos a través de los medios una resolución de los Ejecutivos Municipales que no permitan que los comercios de toda índole en Gran Santa Fe y Gran Rosario se expenda los productos, ropa o mercadería si no están usando tapabocas”, señaló Clemente.

En el mismo sentido, explicó: “Es una manera de no comprometer a los dueños de los establecimientos y reforzar la responsabilidad en quienes no entienden lo que sucede que parecen tomarlo a la ligera. Todos podemos ver ciudadanos sin barbijos que circulan libremente, que van a comercios y hacen cola sin tapa bocas, que hasta de una manera sobrante observan a quienes ejercen de manera responsable el cuidado de su salud y de los demás”.

Luego, mencionó que “en el Gran Santa Fe y el Gran Rosario, todos saben que es lo que podemos hacer y lo que no. Alentemos desde el lugar que nos toque una actitud responsable de los ciudadanos y ayudemos a quienes Gobiernan en todo esto, tanto a niveles locales, provincial y nacional. Esto no es un tema de política, es un tema de nosotros, de ser responsables y no faltarnos el respeto entre nosotros si no cumplimos las normas. No somos más vivos por no usar el tapabocas o salir a caminar 10 cuadras escondidos.”

“Por lo cual, desde el Foro de Integración y Desarrollo Regional consideramos importante que se tomen medidas que aumenten las precauciones y los cuidados, para poder volver a la normalidad sin que esto implique complicaciones de manera exponencial en el número de personas que se puedan ver afectadas por la simple falta de responsabilidad social”, agregó:

Finalmente, Clemente afirmó: “es obligatorio el uso de barbijos o tapabocas para ejercer el autocuidado y empezar a ejercer la responsabilidad de cada uno. Juntos podemos, sigamos adelante, responsabilidad ciudadana, cumplir y hacer cumplir".