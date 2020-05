Murió Ramona Medina, la referente de la Villa 31 que había denunciado la falta de agua y estaba internada con coronavirus

Murió por coronavirus Ramona Medina, delegada de La Garganta Poderosa, una de las voces que más fuerte se escuchaba en el Barrio 31. Tenía 42 años, era insulinodependiente, estaba internada y había reclamado por la falta de agua y el hacinamiento en la zona. Fue hospitalizada la semana pasada, y poco después se confirmó que su marido, sus hijas, sus cuñados y una sobrina, dieron positivo y están internados.

La Garganta Poderosa anunció la noticia por Twitter. "Nos mataron a Ramona. Apretando los dientes, golpeando el teclado, mordiendo la rabia y escupiendo lágrimas, nos toca escribir ahora esta mierda, para gritar todo eso que Ramona ya gritó. No vamos a parar, ¡hasta que paguen los responsables! NO PODEMOS MÁS. #JusticiaPorRamona", publicó el medio, que se muestra la dura realidad que se vive en el Barrio 31.

El pasado 3 de mayo habló a la cámara indignada y con ironía. Reclamó el servicio básico que se hizo aún más vital en épocas de coronavirus. "Ocho días sin agua y nos piden que nos higinicemos", se quejó. "¿Cómo pretenden que no salgamos a la calle si yo tengo que salir todos los días a comprar agua. Ya no sé de qué manera pedirle a este Gobierno una solución para esta situación, porque no se puede vivir más en estas condiciones. Hay una pandemia que nos está consumiendo y nosotros seguimos sin agua", imploró en un posteo de Facebook.

Integraba el grupo de riesgo de COVID-19, ya que era insulinodependiente. Era coordinadora de Salud de la Casa de la Mujer en el barrio y al igual que su marido trabajaba como gestora de trámites para personas con discapacidad. Coordinaba traslados a escuelas y centros de terapia, pero habían dejado de hacerlo por la pandemia.

El foco de contagios en el barrio debajo de la Autopista y otros vulnerables de la Ciudad es una preocupación para los gobiernos porteño y nacional, que realizan testeos masivos casa por casa en esas zonas.

Vivía en la casa 79 de la manzana 35 del barrio, y no solo reclamaba el servicio de agua, ya que desde 2018 esperaba ser relocalizada en las nuevas unidades construidas por el Gobierno porteño. La mudanza nunca se hizo.

Compartía la vivienda con varios familiares, que tenían problemas de salud. Una de sus hija es diabética, y la otra tiene síndrome de West y síndrome de Aicardi y permanece en silla de ruedas porque no habla, no camina, no mantiene postura y requiere oxígeno nocturno. Mientras que su suegro tiene problemas coronarios.

Así resumen la historia sus compañeros: "Cuando la casa 79 de la manzana 35 en la Villa 31 se quedó sin agua, el Barrio Mugica tenía 13 casos confirmados y ninguna respuesta real a la crisis habitacional de muchísimas familias que comprendían vecinos en grupos de riesgo. Pero esa casa no era un caso más. Ahí esperaba Ramona, insulino-dependiente, cuidando a una hijita en silla de ruedas, con Síndrome de West y Síndrome de Aicardi, que no puede hablar, ni comer sola, ni plantear síntomas, ni mantener la postura: requiere oxígeno por las noches y una asistencia total".

"Junto a ellas, también ahí, estaban viviendo su pareja, otra hija, su cuñada de 62 años, su cuñado de 68, su sobrino con problemas cardíacos y su sobrina diabética. No por capricho, esperaban su relocalización hace 4 años. Intensificaron su reclamo en 2018, cuando debió materializarse la mudanza. Y más aún cuando se declaró el aislamiento social obligatorio. Y más aún, cuando los dejaron sin una gota en la canilla. Pero nunca llegó la vivienda, ni la respuesta, ni el agua. Llegó el coronavirus", reclamaron la semana pasada en Facebook.