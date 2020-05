La UNL celebra el día del Docente Universitario en la virtualidad

Este 15 de mayo se conmemora el Día del Docente Universitario como un reconocimiento a la trayectoria de la lucha colectiva de quienes día a día enseñan, aprenden, investigan y transfieren conocimientos a la sociedad, con el objetivo de ofrecer una enseñanza de calidad con compromiso, responsabilidad y dedicación. Por ello, la Universidad Nacional del Litoral destaca la labor de las y los docentes de los niveles de preuniversitario, grado y posgrado en su aporte a la construcción del conocimiento y el libre pensamiento, en un momento particular de la historia mundial debido a la pandemia por el virus COVID-19.

La emergencia sanitaria interpeló a la comunidad universitaria, que en un contexto inédito requirió generar nuevas estrategias de trabajo, diversificando la labor de los actores institucionales para dar continuidad a los propósitos de construir una universidad democrática, pluralista y participativa.

Esta situación de aislamiento social preventivo y obligatorio, decretada por el Poder Ejecutivo Nacional, derivó en la modificación del calendario académico aprobado por el Consejo Superior de la Universidad Nacional del Litoral, difiriendo la fecha de inicio del primer cuatrimestre y disponiendo el comienzo de las actividades académicas para las carreras de grado y pregrado bajo la modalidad virtual.

“A partir de ese momento y con un esfuerzo importante por parte de las secretarias y los secretarios académicos, las coordinadoras y los coordinadores de carrera, el equipo de la Secretaría de Planeamiento Institucional y Académico y docentes referentes, se conformó un equipo de trabajo que se abocó al diseño de una estrategia institucional académica, comunicacional y tecno-pedagógica apropiada para el desarrollo de un plan de virtualización acorde a las necesidades de estudiantes y docentes de las diferentes carreras que se dictan en la UNL y conforme a la arquitectura tecnológica disponible en el Sistema Institucional de Educación a Distancia de la UNL, que cuenta con la acreditación de CONEAU, se han constituido ambientes virtuales distribuidos y cogestionados por cada unidad académica”, repasó el rector Enrique Mammarella sobre el trabajo realizado para dar inicio del año académico.

En tanto, Mammarella definió: “Seguiremos en acción como hasta ahora, privilegiando el cuidado de la salud, el derecho a la educación pública, el compromiso institucional y la calidad educativa, asegurando el respeto y la tolerancia por la diversidad que impera en nuestra sociedad y en la heterogeneidad del sistema universitario argentino. No estamos de vacaciones, hace más de un mes y medio que comenzamos con estas medidas y seguimos trabajando con todo el compromiso y responsabilidad que caracteriza a la comunidad del Litoral. Hoy, con responsabilidad y desde nuestras casas, seguimos creando, investigando, trabajando, innovando para consolidar el presente y construir el futuro".

El oficio docente, en juego

Invitadas especialmente a reflexionar sobre el rol de las y los docentes en estos últimos meses, la decana de la Facultad de Humanides y Ciencias de la UNL, Laura Tarabella, junto a la secretaria Académica de la FHUC, Bárbara Mántaras, aseveraron que "la irrupción de la pandemia nos ha interpelado de una manera realmente inédita para nuestra historia reciente ya que ha significado un cambio drástico respecto de las condiciones de trabajo y esto ha conmovido también nuestra cotidianeidad. Es particularmente destacable la labor del colectivo docente en este momento difícil de aislamiento social, preventivo y obligatorio que tiene fuertes repercusiones y afectaciones en términos sociales, familiares y personales, que son muy disímiles para cada uno en particular".

"Los equipos docentes de nuestra universidad, para dar inicio a este cuatrimestre atípico, han intensificado sus esfuerzos en la revisión de las propuestas de enseñanza, su posible adecuación a otros medios y herramientas, la exploración de recursos y utilidades, el diseño de distinto tipo de actividades, las formas de seguimiento y evaluación, la selección y o producción de materiales como textos, audiovisuales y presentaciones, siempre pensando en la finalidad educativa y en los procesos cognitivos que tales propuestas promueven", revelaron.

En este sentido, las autoridades de la FHUC expresaron que "al interior de los propios equipos docentes el vínculo con las propuestas mediadas por tecnologías es diferente, las cátedras en general recurrían a aulas virtuales como un complemento de la presencialidad. Algunos de nuestros docentes cuentan con experiencias valiosas en educación a distancia -ya que en la universidad tenemos larga tradición en esas iniciativas desde hace más de 20 años- y en la participación en espacios de formación sobre estos procesos. Otros docentes, sin embargo, están dando sus primeros pasos en la modalidad virtual. De ahí que se trata de un gran esfuerzo y fortalecimiento de los lazos al interior de los equipos para aprovechar las experiencias y pensar las mejores opciones para hacer frente a la contingencia".

"Claramente no se trata de una virtualización planificada con los tiempos necesarios de diseño y formación, sino de una respuesta rápida a una emergencia por razones sanitarias de la población, en la que prima la responsabilidad, el compromiso y el interés colectivo. En este contexto se pone en juego el oficio docente, esa especificidad que no se reduce a una lista de competencias y refiere a una habilidad profesional para poner a disposición saberes y procurar promover situaciones ricas y estimulantes de aprendizaje con la convicción de la necesidad de sostener lo que se ha denominado "continuidad pedagógica" en todo el sistema educativo", valoraron.

Y añadieron: "Sabemos, y es objeto de análisis y discusión de propuestas alternativas, las variadas situaciones que se dan respecto del acceso a medios tecnológicos, las condiciones de conectividad y la disponibilidad de dispositivos digitales para el cursado virtual. Estos aspectos constituyen otra fuente de desigualdad que se suma a las brechas ya existentes en términos sociales, culturales y económicos, respecto de las desigualdades estructurales que se arrastran desde hace décadas. Por ello, estamos trabajando para proponer hacia un mediano plazo acciones que intenten mitigar los efectos negativos y revalorizar los positivos, que el transitar por estas experiencias puedan suscitar en estudiantes y docentes".

"Son tiempos de incertidumbre y desconcierto que provocan ansiedades e inquietudes, también son tiempos de paciencia, contención, solidaridad y responsabilidad para pensar en la búsqueda de los mejores modos de avizorar el después y los posibles escenarios de reinicio progresivo de las actividades con las pautas de prevención y cuidado necesarias", analizaron Laura Tarabella y Bárbara Mántaras.

Para concluir, manifestaron que "el carácter extraordinario de la emergencia apela sin dudas a la sensatez y a la seriedad en la puesta en marcha de propuestas alternativas para acompañar a docentes y estudiantes en este proceso de virtualización posible que, no obstante, ha permitido mantener abierta las casas de estudio y no resignar el espacio de encuentro, de dialogo, de intercambio plural de ideas y de enseñanza y aprendizaje que la universidad pública debe garantizar. El día en que se conmemora la trayectoria de lucha colectiva de los docentes universitarios argentinos, va nuestro reconocimiento a su labor cotidiana. Esta coyuntura constituye una oportunidad de convocar a la solidaridad, la colaboración, al diálogo fecundo y la ayuda mutua para sostener y fortalecer entre toda la comunidad educativa de la UNL la educación pública".

En las escuelas y a la distancia

Por su parte, la comunidad preuniversitaria de la UNL -que incluye a la Escuela Industrial Superior, Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja, Escuela Secundaria de la UNL y Escuela de Nivel Inicial y Primaria, en coordinación con el Programa de Enseñanza Preuniversitaria- trabajó desde el primer momento en la virtualidad “con un compromiso ineludible que se tiene como universidad nacional con la función social de la educación y a la misión indelegable de las instituciones en la construcción de las sociedades en las que se insertan”.

En este sentido, el director del Programa de Enseñanza Preuniversitaria, Héctor Odetti, aprovechó la oportunidad para saludar a toda la docencia que desempeña funciones en las escuelas de la universidad. “Dada la compleja situación por la que estamos atravesando, es necesario reivindicar el trabajo docente en términos de compromiso y profesionalidad con los que están llevando a cabo las tareas pedagógicas desde la virtualidad”, sintetizó Odetti.

También, desde la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja destacaron el trabajo de los docentes, “quienes desde sus casas diseñan estrategias pedagógicas en virtud de motivar el interés de los alumnos, manteniendo la calidad educativa con respuestas creativas, en un doble esfuerzo por enseñar al tiempo de aprender a incorporar herramientas tecnológicas necesarias en la virtualidad”.

En la misma línea, el equipo directivo de la Escuela Industrial Superior hizo hincapié en “la predisposición, la profesionalidad y el compromiso a nivel social y emocional de todo el personal de nuestra escuela, que trabaja en pos del interés superior de todos los estudiantes”.

Por otra parte, la Escuela Secundaria de la UNL remarcó que "el conocimiento profesional y emocional de nuestros docentes permitió desarrollar propuestas interactivas y dinámicas, centradas en el estudiante, recuperando términos, experiencias e historias en donde se relaciona el cuerpo teórico de la disciplina y la realidad, transformando así el aula virtual en un territorio de aprendizajes y encuentros".

Finalmente, la Escuela de Nivel Inicial y Primario (Escuela Primaria y Jardín la Ronda) enfatizó la dificultad particular que supone, para la enseñanza remota, llegar con propuestas significativas a niños y niñas desde la primera infancia, en muchos casos aún no alfabetizados, hasta la preadolescencia. En ese sentido, subrayaron que "la presencia de nuestros y nuestras docentes está logrando sostener, con la imprescindible ayuda de las familias, el acompañamiento a los estudiantes no sólo en el proceso de sus aprendizajes sino fundamentalmente en el tránsito por una coyuntura tan incierta como la que estamos atravesando".

Los docentes de la universidad en números

La UNL cuenta con 4.559 docentes que suman 6.268 cargos: 1.183 cargos (19%) corresponden al nivel preuniversitario y 5.085 a los niveles de grado y posgrado (81%). El 52% son mujeres y el 48% restante son hombres.

En el nivel preuniversitario, que incluye las cuatro escuelas de la UNL, el 19% de su plantel docente tiene estudios terciarios concluidos, mientras que un 34% cuenta con estudios de grado y el 9% de posgrado.

Para los niveles de grado y posgrado, el 43% de los profesores y profesoras tiene título de grado, y un 33% obtuvo títulos de posgrado, según datos del Programa de Información Estratégica del la UNL.