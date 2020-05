Juan Martín: “La pandemia no puede ser excusa para una cuarentena institucional”

El diputado nacional por Santa Fe advirtió con preocupación el avance del gobierno de Alberto Fernández sobre facultades legislativas, al asignar superpoderes a la Jefatura de Gabinete para reasignar partidas presupuestarias. “Es un retroceso muy grave”, alertó. Además exigió a la provincia y los municipios celeridad en las definiciones para una apertura administrada de la cuarentena.



“La pandemia no puede ser una excusa para una cuarentena institucional. Al contrario, en momentos de emergencia y de dificultades, cuando más definiciones difíciles hay que tomar, los poderes tienen que funcionar con más intensidad que nunca: debe haber mayor control y las determinaciones reunir el mayor consenso posible”. En esos términos se refirió el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Juan Martín, al decreto de Alberto Fernández que otorga superpoderes al Jefe de Gabinete, para reasignar partidas presupuestarias, avanzado así sobre facultades que son propias del Congreso.



“Hoy directamente el Jefe de Gabinete puede reasignar partidas sin tope. Lo que se hace en definitiva es eliminar esa facultad presupuestaria que tiene el Congreso de la Nación, porque así lo establece la constitución y es una garantía de todos los argentinos”, afirmó el legislador en declaraciones periodísticas. Para Juan Martín se trata de “un retroceso muy grave, que de todas maneras no nos sorprende, porque en su momento el hoy presidente Alberto Fernández y Néstor Kirchner impulsaron estos superpoderes en el Congreso. Ya sabemos como termino esa película: menor control y más corrupción”.



El diputado señaló además la necesidad imperiosa del funcionamiento institucional contra lo que el otorgamiento de superpoderes atenta, máxime en el marco actual de crisis producto del aislamiento por la pandemia de coronavirus. “Hacen falta definiciones complejas que cuenten con el mayor consenso posible. Claramente no son momentos para mezquindades políticas y sacar tajada, pero para eso también tiene que haber una vocación del gobierno de buscar consenso y darle sustentación política a sus definiciones. Eso claramente no está sucediendo”, afirmó.



Sesiones virtuales



Juan Martín se refirió además al inicio de las sesiones del Congreso, que se harán de manera virtual. “Es una herramienta intermedia que nos permite avanzar y no dilatar más el funcionamiento de las cámaras, pero queremos superar lo más rápidamente posible esta instancia”, para pasar a sesiones presenciales, enfatizó el diputado radical. “Desde Juntos por el Cambio siempre sostuvimos que el Congreso tiene que funcionar y de la manera más plena posible. Lo dijimos en un primer momento y vamos a insistir: queremos sesiones presenciales y no por un capricho. En muchos países se está pudiendo, incluso algunos con problemas muchos más graves que los nuestros con la pandemia”, subrayó.



En ese sentido, comparó: “Si los trabajadores de varios rubros, de la comunicación, los supermercados, los camioneros, pudieron seguir cumpliendo sus funciones, incluso en áreas muy comprometidas como el Área Metropolitana de Buenos Aires ¿cómo no lo van a hacer los poderes de Estado, en nuestro caso, el legislativo?”. “No entendemos esa negación profunda del Frente de Todos para avanzar en sesiones presenciales que, con todos los resguardos necesarios del caso, nos permitan discutir con plenitud y en temas de fondo, y dar soluciones a los temas que nos piden, en nuestro caso, los santafesinos. Sobre todo aquellos a los que las respuestas no les han llegado aún: monotributistas, pymes, autónomos, profesionales liberales, entre otros”.



Salida de la cuarentena



“Desde el UCR esbozamos un documento en el cual planteamos una serie de pautas que el gobierno podría seguir para marcar un horizonte en la salida del aislamiento. Porque mientras tanto lo que hay es una impresión de que el gobierno nacional se ha enamorado de la cuarentena mientras la economía se destruye”, manifestó el diputado. Y sumó a ese cuadro “a gran parte de los gobiernos locales, como el de Emilio Jatón en la ciudad de Santa Fe, donde no vemos que estén pensando en equilibrios y en tiempos para determinar de qué manera vamos tomando las definiciones para una mayor apertura del aislamiento”.