La FIFA no entregará este año el premio "The Best" que ganó Messi en 2019

El astro rosarino Lionel Messi no podrá revalidar su título como el mejor futbolista del año, ya que la FIFA decidió hoy que no entrengará el premio "The Best" que consagra al mejor de la temporada, debido a las alteraciones que sufrió la actividad a raíz de la pandemia de coronavirus.



La interrupción del fútbol en casi todas las ligas del mundo a raíz de coronavirus que lleva más de dos meses fue la principal razón que motivó a la FIFA a cancelar la ceremonia que cada año consagra al mejor de la temporada, según consignó el periódico deportivo español Marca.



De está manera, el portugués Cristiano Ronaldo, actual jugador de la Juventus, seguirá como el más ganador del trofeo que la FIFA comenzó a otorgar en 2016, ya que lo recibió en dos ocasiones (2016 y 2017), mientras que Messi (Barcelona) ganó la del año pasado y el croata Luka Modric (Real Madrid) la de la edición 2018 luego de su espectacular actuación en el Mundial celebrado en Rusia.



La ceremonia de 2020 se iba a llevar a cabo en Milán en septiembre, pero la cancelación de ligas como la Eredivisie (Países Bajos) o la Ligue 1 (Francia), y con la mayoría de los torneos pendientes de poder reanudarse, la FIFA consideró que no era oportuno para entregar el premio y que tampoco estaba dado el componente emocional debido a la cantidad de vidas que se llevó el coronavirus.