Rummenigge: "Tendremos una audiencia de mil millones de personas en todo el mundo"

El ex futbolista Karl-Heinz Rummenigge, actual presidente del Bayern Munich, se refirió este miércoles al regreso de la Bundesliga a partir del próximo fin de semana y al respecto aseguró que el fútbol germano tendrá una audiencia de "mil millones de personas en todo el mundo".



"La Bundesliga es ahora la primera gran liga del mundo en volver a jugarse y si es la única alrededor del mundo en ser retransmitida por televisión, entonces asumo que tendremos una audiencia de mil millones de personas en todo el mundo", expresó el ex destacado futbolista alemán en declaraciones a Bild que consignó la agencia de noticias DPA.



Rummenigge también opinó que "no será solo publicidad para el fútbol alemán y la Bundesliga, sino para todo el país y especialmente para los políticos alemanes que han hecho esto posible con un muy buen planteamiento", en alusión al regreso de la actividad interrumpida hace más de dos meses a causa de la pandemia de coronavirus.



En la Liga de Alemania juegan los futbolistas argentinos Leonardo Balerdi (Borussia Dortmund), Exequiel Palacios y Lucas Alario (Bayer Leverkusen), David Abraham (Frankfurt) y Santiago Ascacibar (Hertha Berlin).



Las principales posiciones de la Bundesliga cuando se interrumpió eran las siguientes: Bayern Munich 55 puntos; Borussia Dortmund 51; Leipzig 50; Monchengladbach 49; Bayer Leverkusen 47 y Schalke 37.



El cronograma de partidos de la fecha 26 de la Bundesliga que se reanudará el fin de semana es el siguiente:



Sábado 16:

10:30: Borussia Dortmund vs. Schalke 04 (ESPN 2).

10:30 Hoffenheim vs. Hertha Berlin (FOX Sports 2).

13:30 Eintracht Frankfurt vs. Borussia Moenchengladbach (ESPN 2).

16:00 Leipzig vs. Friburgo (ESPN2).

18:00 Fortuna Dusseldorf vs. Paderborn (FOX Sports 2).

20:00: Augsburgo vs. Wolfsburgo (FOX Sports 2).



Domingo 17:

10:30: Colonia vs. Mainz (FOX Sports 2).

13:00: Union Berlin vs. Bayern Munich (ESPN 2).

Lunes 18: