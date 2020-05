El Gobierno analiza que los clubes de fútbol retomen los entrenamientos el 25 de mayo

Los clubes del fútbol argentino retomarían los entrenamientos el próximo 25 de mayo con un protocolo especial. No obstante, aún no hay fecha probable de la vuelta a la competencia.

El gobierno analiza un retorno a la actividad progresivo y de forma paulatina. Las prácticas se habilitarían para grupos reducidos, de no más de cinco o seis futbolistas.

Los ministros de Salud, Ginés González García, y de Turismo y Deportes, Matías Lammens, se reunieron esta tarde y resolvieron formar un comité para evaluar la vuelta a la actividad de los deportes.

De confirmarse esa fecha, la vuelta a los entrenamientos coincidiría con el cierre de esta etapa de la cuarentena.

"Si se hacen test rápidos a futbolistas se podría volver a entrenar", había declarado este lunes por la noche el presidente Alberto Fernández en una entrevista.

Y agregó: "Me explicaban ayer que en el mundo del fútbol no está el temor del jugador a infectarse. Los que llegan a primera son chicos muy jóvenes. Muchos de ellos viven con sus padres. Muchos no viven en las mejores condiciones. Y el temor es llevar la infección a sus casas. Debemos ver si conseguimos algún sistema de testeos rápidos, para que un club testee 30 jugadores en un día, y tal vez así podamos volver a entrenar y volver al fútbol".

