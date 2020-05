Mity Reutemann pidió la urgente normalización de los servicios de recolección, alumbrado y desmalezado, entre otros

La Concejal de Juntos por el Cambio Mity Reutemann presentó un proyecto en el que manifiesta su preocupación por el estado de la ciudad, y donde solicita la reactivación, y prestación en tiempo y forma, de los servicios municipales. El pedido abarca la recolección de residuos y basuras generales, barrido, riego, zanjeo, poda y desmalezado, mantenimiento y reparación del sistema de agua corriente, sincronización de semáforos y reparación del alumbrado público.

“Después de los reclamos de público conocimiento, que efectuaron los vecinos de diferentes barrios de la ciudad durante el mes de febrero, el Municipio anunció la puesta en marcha de un programa de obras denominado Plan de Acción, que al poco tiempo se paralizó. Entendemos que fue por la situación sanitaria que estamos atravesando, pero necesitamos que las obras se reanuden cuanto antes, ya que hay sectores muy abandonados”, manifestó Mity Reutemann.

Consultada por problemas puntuales, la Concejal expresó: “Recibimos reclamos de vecinos que hace días no les retiran la basura; observamos una gran cantidad de hojas y ramas acumuladas en diversos puntos de la ciudad; una gran cantidad de luminarias rotas en muchos lugares; nos enteramos de sucesivas rupturas de caños del sistema de agua corriente, y su reparación se prolonga en el tiempo y en ciertos casos aún no ha tenido lugar; vemos una considerable falta de poda y desmalezado en diversos espacios; encontramos semáforos que no están sincronizados en Avenida Luján, Avenida 7 de Marzo, calle Richieri, calle Hernandarias, etcétera; se presentan periódicos problemas en el sistema de desagües por falta de zanjeo y/o desobstrucción de las zanjas existentes.”

“Además, quiero resaltar que muchas de las acciones solicitadas, son medidas imprescindibles para la prevención del Dengue, Zika y Chikungunya, y que por lo tanto no pueden esperar”, finalizó Mity Reutemann.