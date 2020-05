El gobierno intensifica los controles en los puestos sanitarios en rutas santafesinas y límites interprovinciales

El gobierno de Santa Fe, a través de la Policía de Seguridad Vial (PSV), llevó a cabo durante el mes de abril 1.780 operativos de control en los más de 100 puestos sanitarios que están instalados en distintos puntos del territorio provincial y que se encuentran funcionando desde el comienzo de la cuarentena para garantizar el cumplimiento del aislamiento preventivo, social y obligatorio dispuesto por autoridades nacionales.



Se trata de 116 puestos de vigilancia y control, que están a cargo de la Policía de Seguridad Vial, ubicados en distintas rutas de la provincia que funcionan las 24 horas con el propósito de monitorear el cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio y garantizar las condiciones de salud de las personas exceptuadas del mismo. También se reforzaron los controles en los límites interprovinciales para evitar la propagación comunitaria del virus desde otras regiones del país hacia la provincia, donde el registro de casos positivos ha descendido considerablemente.



En este sentido, personal de la PSV realizó 1.781 operativos de control y fiscalizó 31.200 vehículos. Además, labró 1.493 actas por distintas infracciones.



El subsecretario de la APSV, Osvaldo Aymo, destacó que se están reforzaron los "controles fronterizos en la zona sur, limítrofe con Buenos Aires, junto con personal de las seccionales locales de la Policía de la provincia, para certificar que las personas cuenten con la documentación respaldatoria, y además, se les toma la termperatura (corporal) para evitar que el virus ingrese a la provincia”.



Los incrementos de los controles se deben a que "en este momento con las nuevas excepciones relativas a las actividades económicas”, la circulación es mayor; pero recomendó que "aquellas personas que no tienen imperiosamente ir hacia Capital Federal o la provincia de Buenos Aires que no lo hagan”.



"La cuarentena sigue, el hecho de que permanezcamos en nuestros hogares hizo que el virus baje su circulación", destacó Aymo; y reiteró la medidas de prevención: "mantener el distanciamiento social, la utilización del barbijo, la higiene de las manos, y fundamentalmente no circular”, añadió.



Con respecto a las cifras totales del año, desde enero hasta fines de abril se realizaron 8.144 operativos de control, se fiscalizaron 154.762 vehículos y se labraron 24.451 actas de infracción.