Carlos Clemente pidió que las farmacias locales se sumen a la lucha contra la violencia de género

El presidente del Foro de Integración y Desarrollo Regional, Carlos Clemente, pidió adherir a las farmacias locales al programa provincial en la lucha contra la violencia de género denominado "Farmacias Violetas".

Este programa brinda a farmacéuticas y farmacéuticos protocolos y herramientas para asistir en casos de violencia de género. Estos lineamientos servirán de guía de actuación en caso de observar personas en situaciones de violencia por cuestiones de género.

"Celebramos la iniciativa de la Secretaria de Estado de Igualdad y Género de la Provincia, en su lucha contra la violencia de género. Esperamos muchas Farmacias Santotomesinas se sumen a la lucha contra la violencia de género, para también poder asistir a mujeres que estén atravesando situaciones difíciles en esta problemática.", afirmó Clemente.

Por su parte, Adriana Cuello, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de la primera Circunscripción indicó: "En este contexto de aislamiento entendemos que puede darse un aumento de los casos de violencia. Es por ello que dotar a las farmacias de la provincia de estas herramientas, no solo en este marco si no en general, es un paso adelante para que mujeres y diversidades que quizás no pueden llegar a pedir ayuda por los canales formales”

De acuerdo al convenio, las farmacias que se suman a la iniciativa serán un lugar seguro para aquellas personas que estén atravesando una situación de violencia por motivos de género ya que el profesional podrá activar un protocolo de actuación de acuerdo al caso.

“Desde el Colegio colaboramos y deseamos seguir colaborando activamente de la difusión y protección de los derechos de las mujeres, repudiando toda forma de violencia sea física, emocional, económica o de algún otro tipo”, sostuvo por su parte Leonardo Jurado, del Colegio de Farmacéuticos de la segunda circunscripción.