Busatto reclamó medidas para ordenar el pago del Ingreso Familiar de Emergencia

El jefe del Bloque Justicialista de la Cámara de Diputados, Leandro Busatto, solicitó que el Poder Ejecutivo interceda ante las entidades bancarias para que los cajeros dispongan de billetes de alta denominación en las fechas de cobro, ya que los beneficiarios de esa medida deben retirar la totalidad del monto en una sola extracción. Además, destacó el impacto de las medidas de Alberto Fernández en el marco de la pandemia.

A través de un proyecto de comunicación, el legislador sostuvo que el gobierno debe interceder, a través de los organismos correspondientes, ante las entidades bancarias con sucursales en el territorio provincial de las redes Link o Banelco, para que “los cajeros tengan los días de cobro del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) billetes de alta denominación, lo que facilitaría enormemente el trámite a los beneficiarios”.

Esto se debe a que la modalidad establecida de cobro a través de cajeros automáticos establece que se debe retirar la totalidad del monto en sólo una extracción. “Si los cajeros no tienen ese tipo de billetes, no sólo se estaría atentando contra el derecho de los beneficiarios de percibir el IFE en tiempo y forma, sino que en el contexto del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio dispuesto por el gobierno nacional, para resguardar la salud de la población, esto ocasionaría traslados de grandes cantidades de personas que, al no poder acceder al cobro en un cajero cercano a su vivienda, se trasladarán a otros. Un riesgo que debe ser evitado”, expresó Busatto.

Por otra parte, el legislador destacó el impacto de la medida en la provincia: “En el discurso de la Apertura del período de Sesiones Ordinarias, el gobernador Omar Perotti precisó que a través del Ingreso Familiar de Emergencia el gobierno nacional volcará 9200 millones de pesos que irán al consumo interno. Para dimensionar ese monto, hay que decir que es mucho más de lo que Miguel Lifschitz, antes de dejar el gobierno, presupuestó para el Ministerio de Desarrollo Social en todo 2020”.

“Éste es un momento difícil, con una crisis que está impactando en todo el mundo. En nuestro país, Alberto Fernández tomó las medidas que debía tomar a tiempo, sin dejar de pensar en aquellos que, como consecuencia de la cuarentena, vieron afectados sus ingresos”, enfatizó. En ese sentido, remarcó el anuncio de cŕeditos a tasa cero para monotributistas y trabajadores autónomos y la inversión que hará el Estado Nacional para garantizar el pago de los salarios de los trabajadores y las trabajadoras del sector privado.