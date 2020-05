Florencia González elaboró un protocolo para avanzar hacia la apertura de los comercios

La concejal de la UCR Florencia González elaboró un protocolo, que presentará ante el presidente del Centro Comercial, la intendenta municipal y el gobernador de la provincia, con el objetivo de avanzar hacia la apertura de actividades comerciales y de servicios que aún no se encuentran exceptuadas del aislamiento social, preventivo y obligatorio.



Mediante disposiciones basadas en los lineamientos establecidos por los Ministerios de Salud de la Nación y la Provincia, la legisladora pretende agilizar la habilitación de nuevas excepciones en la ciudad de Santo Tomé. "Nuestra ciudad hace un mes que no registra casos de coronavirus y el Estado ya tuvo más de 45 días para fortalecer el sistema de salud. Es momento de permitir que los sectores más afectados por la crisis económica generada por la pandemia, puedan retomar sus actividades", manifestó Florencia González.



El protocolo propuesto por la concejal y su equipo técnico se podrá a aplicar a los diferentes rubros, entre los que se encuentran comercios minoristas, peluquerías, manicurías y podología, oficinas y consultorios, entre otros. "Aunque la cuarentena continúe, estos sectores de la economía necesitan volver a producir; y pueden hacerlo, respetando las medidas de distanciamiento y de higiene", señaló la edil.



"El sector comercial está atravesando una profunda crisis económica y no sabemos cuánto más podrán resistir en esta situación, con el impacto social que ello significaría para la ciudad de Santo Tomé si se cierran negocios y se pierden fuentes de trabajo", expresó a continuación.



En la introducción del protocolo, Florencia González destaca que Santo Tomé cumple con las cinco condiciones impuestas por el Gobierno Nacional para comenzar el camino hacia la reanudación de las actividades comerciales:



• El tiempo de duplicación supera ampliamente los 15 días.

• La zona no tiene transmisión comunitaria.

• El sistema de salud se ha preparado para atender la potencial demanda.

• Evaluación positiva de la densidad poblacional y vulnerabilidad del área

• El porcentaje de población involucrada en las actividades que se pretende habilitar no supera el 50%.



"Consideramos que bajo estas premisas es oportuno pedir los gobiernos nacional y provincial el inicio de las actividades de índole económica comercial, en un marco sanitario adecuado y según los criterios anteriormente mencionados", afirmó la edil.