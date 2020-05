Violento robo en Urquiza al 2500: golpearon brutalmente a un matrimonio mayor

Por Santotomealdia

“No se llevaron nada, porque plata no había. Pero tenga o no tenga dinero no es necesario hacer lo que hicieron. De la forma en la que le pegaron, no tienen perdón”. El testimonio de Alberto, hijo del matrimonio atacado por un par de delincuentes esta mañana en una vivienda de calle Urquiza al 2500, resume lo sucedido.

Su padre, de 80 años, sufrió diversas lesiones, por lo que debió ser hospitalizado. “Le pegaron mucho, lo tiraron al piso, le dieron un puntazo en la cara –uno de los ladrones tenía un cuchillo- y le pegaban patadas”, relató Alberto a Santotomealdia, con bronca e impotencia.

Tras ser atendido en un centro de salud, el hombre está nuevamente en su casa y deberá guardar reposo. “Está muy golpeado y con dificultades para respirar”, señaló Aberto, al ser consultado por la situación actual de su padre.

Premeditado

Los ladrones ingresaron al terreno de la vivienda de Urquiza al 2500 luego saltar las rejas del frente -o quizá desde algún patio vecino-. Una vez allí, violentaron una puerta de aluminio y se metieron en el interior de la casa.

Todo indica que sabían que Alberto –el hijo del matrimonio atacado- se había ido del lugar algunos minutos antes.

“Yo me fui a las nueve menos cuarto; mi viejo me abrió y una vez que cerró el portón yo me fui. Después de eso, entró, fue al baño y cuando salió del baño ya estaban adentro”, detalló el hombre.

En primer lugar, los malvivientes amordazaron a la mujer, de 77 años. “A mi viejo le preguntaban todo el tiempo donde está la plata, sabemos que tu hijo tiene plata”, señaló Alberto.

“Mis viejos le explicaban que no, porque no hay plata, es la verdad, nunca tenemos plata en la casa y menos ahora, que mi negocio está funcionando como todos”, detalló a continuación.

Al parecer, los delincuentes solo buscaban dinero. “Dieron vuelta la casa entera, había algunas cosas de valor pero no se llevaron nada”, contó el hombre.