Piaggio pide al municipio que priorice el pago de sueldos a los trabajadores afectados a la emergencia

Ángel Piaggio presentó un proyecto de Comunicación mediante el cual propone que, al momento de pagar los salarios, el Ejecutivo priorice a los trabajadores municipales que desempeñan funciones esenciales durante la emergencia. Además, solicita que se evalúe la posibilidad de pagar un Bono Mensual Extraordinario a esos empleados, mientras se mantenga la actual situación

La propuesta del concejal del PJ obedece, en primer lugar, a las dificultades financieras del municipio, por las que el pago de los salarios correspondiente al mes de Marzo se produjo fuera de término y en dos tramos.

“Entendiendo que la mayoría de los trabajadores se encuentran en sus casas durante el proceso de aislamiento obligatorio, consideramos de extrema justicia que esta situación no se repita en los meses sucesivos, especialmente para quienes se encuentran exceptuados del mismo, debido a la naturaleza de las funciones que desarrollan, las cuales resultan esenciales”, expresó el Piaggio.

Seguidamente, agregó: “Salir a trabajar todos los días durante esta Pandemia, implica un riesgo tanto para estos trabajadores Municipales, como así también para su núcleo familiar. Esto merece ser reconocido por el Gobierno Municipal, ya que sin su participación activa, el rol del Estado en estos momentos ante la comunidad, no sería el mismo”.

En cuanto a la propuesta del pago de un bono extraordinario, el ex intendente manifestó que “si bien es cierto que los riesgos del trabajo no se solucionan sólo con aportes dinerarios sino con la eliminación precisamente de esos riesgos, en este caso particular lo entendemos como un reconocimiento a aquellos que se ven obligados a la prestación del servicio”.

“Por ello, consideramos oportuno que el Departamento Ejecutivo Municipal priorice en adelante, abonar la totalidad de las remuneraciones que el Personal Municipal mencionado anteriormente percibe, en tiempo y forma, además de reconocer su imprescindible labor mediante el pago de un Bono Mensual Extraordinario mientras dure el proceso de aislamiento”, afirmó.

El proyecto presentado por Piaggio consta de dos artículos, que se transcriben a continuación: