Femicidio en Entre Ríos: una joven de 23 años fue asesinada a puñaladas por su ex pareja

Una joven de 23 años fue asesinada hoy a puñaladas delante de su hija de 2, en su casa de la localidad entrerriana de La Paz y por el femicidio detuvieron a su ex pareja y padre de la bebé, quien se entregó a la Policía tras confesar el crimen a un efectivo del barrio, informaron fuentes judiciales y de la fuerza.



El hecho ocurrió esta mañana, cerca de las 8.35, en el fondo de una vivienda precaria ubicada en las calles José Mármol y Saavedra del barrio Feria, en dicha localidad del departamento homónimo, a la vera del río Paraná, en el noroeste de la provincia de Entre Ríos.



Según las fuentes, en la parte posterior del inmueble residía la víctima, identificada como Romina Rodas (23), quien se encontraba junto a su hija de 2 años.



Esta mañana, la ex pareja de Romina y padre del bebé, Jonatan Rivero (20), se dirigió hasta la casa de José Zárate, un agente de la Policía local que reside a pocas cuadras del domicilio de la joven madre, y le dijo: "Me vengo a entregar porque la maté".



Mientras tanto, un vecino de la casa lindera a la de Romina oyó los llantos de la bebé y llamó al 911 para alertar sobre la situación.



Las fuentes señalaron que cuando los efectivos de la comisaría local se trasladaron hasta la casa de la víctima hallaron su cuerpo apuñalado en el suelo, y junto al mismo a su pequeña hija, ilesa.



De acuerdo a los primeros peritajes en la escena del crimen, el cadáver de Romina presentaba al menos cuatro heridas cortantes provocadas con un cuchillo pequeño, el cual fue secuestrado en el lugar.



Según los médicos, la víctima tenía también varias lesiones en los brazos y en la espalda que indican que intentó defenderse del ataque.



Por su parte, Rivero quedó aprehendido en la Jefatura Departamental La Paz, a disposición de la fiscalía de La Paz, a cargo de Oscar Sobko, quien lo indagará mañana.



Fuentes judiciales indicaron que el fiscal también ordenó el secuestro del teléfono celular del ahora acusado y el de Romina, los cuales serán sometidos a distintos peritajes en busca de elementos de interés para la causa.



En ese sentido, los investigadores buscarán en esos aparatos elementos sobre posibles antecedentes de violencia de género.



Por su parte, los expertos en Criminalística realizaron el levantamiento de rastros en la casa de la víctima, al tiempo que un equipo de la morgue judicial de Entre Ríos se dirigía a La Paz para realizar la autopsia de rigor al cadáver de Romina.



El femicidio de Romina es el caso número 23 cometido en todo el país desde que el 20 de marzo último comenzó a regir el aislamiento social, preventivo y obligatorio ante la pandemia por coronavirus.



A su vez, se trata del primer femicidio registrado en la provincia de Entre Ríos desde el inicio de la cuarentena y el tercero en lo que va del año.



El 9 de febrero último Viviana Barreto (34) fue asesinada a puñaladas delante de cuatro de sus seis hijos menores de edad en su casa de la ciudad de Villaguay y tras el hecho detuvieron a su ex pareja, Maximiliano Alejandro Delgado (31), quien había sido denunciado por violencia de género e intentó suicidarse ante la llegada de la Policía.



Luego, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, fue hallado el cadáver de Fátima Acevedo (25), una joven madre que estaba desaparecida desde hacía una semana al salir de la Casa de la Mujer de Paraná luego de haber denunciado a su ex pareja por violencia de género.



Su cuerpo fue encontrado en una zona descampada cercana a donde el viernes anterior al hallazgo se habían recolectado supuestas prendas suyas con manchas de sangre, y por el femicidio fue detenida su ex pareja, Jorge Martínez (35).



En tanto, de los otros 22 femicidios cometidos durante la cuarentena, 13 fueron en provincia de Buenos Aires, tres en Misiones, tres en Tucumán, uno en Santa Fe, uno en Santa Cruz y uno en Santiago del Estero.



Y con el crimen de Romina hubo dos femicidios este domingo en el país ya que cerca de las 19 de esta tarde fue asesinada a puñaladas Sandra Edith Benítez (52) en una casa de la localidad bonaerense de Campana.

Fuente: Télam