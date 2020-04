Dueños de kioscos se quejan por falta de cigarrillos y la caída de las ventas

El presidente de la Unión de Kiosqueros de la Argentina, Adrián Palacios, reclamó hoy al gobierno permitir la producción de tabaco y advirtió que "más de 10 mil comercios van a cerrar" por desabastecimiento de cigarrillos.

Tras el decreto de aislamiento social obligatorio del 20 de marzo pasado, el gobierno prohibió la producción de cigarrillos, concentrada en Massalin Particulares y British American Tobacco.

Palacios señaló que los kiosqueros dependen de la venta de cigarrillos "para seguir sobreviviendo, porque su venta representa más del 50% de la rentabilidad de los comercios".

"Más de 10 mil kioscos que dependen de esa venta no van abrir porque no pueden pagar el alquiler y los servicios de luz y no hay ventas", dijo Palacios en declaraciones a Radio Rivadavia.

"Los kiosqueros hemos vendido todo el stock de cigarrillos y las ventas bajan porque el que viene a comprarlos también se lleva otros productos", explicó el presidente de UKRA.

Palacios dijo que las empresas tabacaleras "presentaron un protocolo de seguridad sanitaria para la producción y distribución y si se permite la producir, en 48 horas podrían comenzar a distribuirse a todo el país y eso nos ayudará a los kiosqueros y al estado".

El dirigente recordó que el 80% del precio de venta del atado de cigarrillos son impuestos que recauda el gobierno "que podrían ayudar al sistema de salud en esta emergencia".

