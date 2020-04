La provincia implementa protocolos de seguridad en las residencias para adultos mayores

En el marco de las medidas ante la emergencia sanitaria por Covid-19, el gobierno de Santa Fe informó sobre la implementación de protocolos de bioseguridad en instituciones de adultos mayores, “para cuidarlos y evitar el contagio en esta franja de población”, indicó la directora provincial de Adultos Mayores, Lucía Billoud.

“Con el Ministerio de Salud hemos desarrollado distintos tipos de protocolos que van cambiando a medida que va la dinámica de la pandemia, en los cuáles es muy importante el cuidado y la higiene del personal que trabaja en estas instituciones, que deben contar con un espacio para cambiarse de ropa de calle a la vestimenta de trabajo, barbijos y guantes, y que puedan conversar con sus colegas sobre los sentimientos que trae esta situación por trabajar con la población de mayor riesgo”, detalló la funcionaria.

Asimismo, “nuestro mayor cuidado está dedicado a los adultos mayores que viven allí, por eso les recomendamos que mantengan el aislamiento físico, pero que estén en comunicación con la familia, que no pierdan los vínculos sociales, que sigan realizando actividades en las instituciones, que puedan charlar sobre la situación que está ocurriendo”.

Por último, Billoud recomendó a “los adultos mayores que viven en sus propias casas que realicen distintas actividades en el hogar, que mantengan los vínculos, que se informen por medios oficiales y que entiendan que todas y todos juntos estamos para cuidarlos y evitar los contagios en esta franja de la población”.

En este sentido, el secretario de Salud Adjunto, Jorge Prieto, señaló que “hoy ha disminuido la velocidad de contagio de esta pandemia, y esto se debe a dos cosas fundamentales, una es un nuevo modo de vivir que ha tomado al mundo que tiene que ver con el lavado frecuente de manos, mantener distancia en los espacios y usar barbijo casero”.

“Estas medidas que son fundamentales hoy, van acompañadas de algo que queremos remarcarles, que tiene que ver con los adultos mayores que, independientemente que puedan tener un permiso para salir, nosotros les pedimos y les recomendamos que traten de hacer un aislamiento voluntario, porque esta cuarentena obligatoria es la única que ha disminuido la velocidad de expansión de esta pandemia”.

Prieto recordó que “las normas básicas se pueden descargar de la web de gobierno, donde también protocolo y una declaración jurada que nos va a certificar que están siendo acompañados. Cualquier otra consulta la pueden hacer al 0800 555 65 49 que esta a disposición las 24 horas”.

Capacidad del sistema de salud

Por otra parte, el doctor Rafael Ávila, responsable del operativo Covid-19, destacó que “hemos estado haciendo un trabajo muy intenso tratando de expandir la capacidad instalada lo máximo que podamos” y precisó que “hemos expandido hasta un 47% las camas de terapia intensiva, en toda la provincia, inclusive de acuerdo a la densidad demográfica de cada lugar; lo cuál es un esfuerzo enorme”.

“Estas unidades que hemos podido ampliar son de muy alta calidad, con personal muy preparado y todo el equipamiento necesario, y sin dejar de pensar en los pacientes no Covid que también hay que atenderlos. Hoy tenemos en las terapias públicas un 50% de disponibilidad de camas para atender pacientes Covid, lo cuál es mucha capacidad instalada”, detalló.

“Por supuesto que siempre se puede hacer más, y tenemos posibilidad de seguir ampliando las unidades criticas, siempre y cuando tengan estándares de calidad para atender los pacientes, esto es la seguridad de que el personal esté preparado para que los pacientes reciban la mejor atención”.

“Lo importante es no infectarse. Los respiradores no curan la enfermedad, dan un soporto para poder sobrevivir; los números que vienen a través del mundo no son alentadores con los pacientes que llegan a terapia, con lo cuál lo más importante es la protección personal, el aislamiento y el cumplimiento de la cuarentena, esto es el pilar fundamental para que nos vaya bien”, concluyó Avila.