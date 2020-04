Los cinco pacientes de Santo Tomé que tuvieron coronavirus ya están recuperados

Por Santotomealdia

Santo Tomé no tiene casos activos de COVID-19: las cinco personas que tuvieron el virus ya recibieron el alta médica de manera oficial. La información fue confirmada a Santotomealdia por los mismos pacientes, quienes -de manera privada- confirmaron la buena noticia.

En todos los casos se trata de personas adultas, de entre 30 y 60 años de edad. Ninguna requirió internación médica, por lo que pudieron llevar adelante el proceso de recuperación en sus domicilios.

Cabe recordar que los tres primeros casos positivos de coronavirus con residencia en Santo Tomé, de dos hombres y una mujer, fueron notificados el 25 de marzo. Luego, el 28 de marzo se reportó el cuarto caso y, finalmente, el quinto se informó el 5 de abril.

“A mí me amenazaron, me denunciaron… hasta vino la policía a instalarme una aplicación en el celular porque decían que yo andaba por todo el barrio”.

Tal como ocurrió en otras localidades del país con personas que tuvieron COVID-19, algunos pacientes fueron hostigados y discriminados, por el solo hecho estar infectados. “Yo la pasé muy mal. No por la enfermedad, sino por la gente…”, contó, off the record, uno de los santotomesinos que padeció coronavirus.

“A mí me amenazaron, me denunciaron… hasta vino la policía a instalarme una aplicación en el celular porque decían que yo andaba por todo el barrio”, relató a nuestro medio otro de los pacientes de nuestra ciudad.

Afortunadamente no a todos les pasó lo mismo. “Todos querían colaborar, los vecinos sabían que yo había dado positivo y se ofrecían a hacerme mandados”, contó una mujer, quien reveló que, en su caso, los síntomas fueron diferentes a los que se describen más habituales del coronavirus.

“No tuve fiebre nunca, solo estuve mareada. Fueron cuatro días en los que no me pude levantar de la cama de los mareos”, contó la vecina a Santotomealdia.

Finalmente, otra de las personas que contrajo la enfermedad manifestó “nada de eso pasó”, en referencia a que no sufrió ningún tipo de hostigamiento o discriminación.