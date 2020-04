A un año de la muerte del Huevo Toresani: un amigo contó cómo fueron sus últimas horas

Se cumple un año de la muerte del ex futbolista Julio César Toresani, quien se quitó la vida en un hotel ubicado en el predio de la Liga Santafecina de Fútbol, luego de una etapa de profunda depresión a causa de la separación de quien era su esposa y de la falta de oportunidades laborales. Su hijo Lautaro lo recordó con un emotivo mensaje y un amigo reveló cómo fueron sus últimas horas.

"Siempre habrá un enorme vacío y nunca va a dejar de doler, pero las ganas y la fuerza que tengo para seguir viviendo son inmensas, porque así hubieras querido que sea. Hoy se cumple un año que nos dejaste físicamente, pero tu alma seguirá en mí hasta el último día de mi vida. En cada paso que doy te hacés sentir y me da tranquilidad que desde hace un año no camino solo. Quería recordar hoy a mi viejo, a mí ídolo desde que tengo uso de razón, por tu corazón y humildad. Un abrazo y un gran beso desde acá al cielo. Te amo", escribió Lautaro Toresani, el hijo mayor de quien fuera futbolista de Colón, Unión, Boca, River e Independiente, entre otros, para acompañar una foto en la que se lo ve de niño en andas de su padre.

Toresani fue hallado muerto el 22 de abril de 2019 en el hotel donde vivía tras la pérdida de su patrimonio económico sufrido a partir de la separación de su mujer y de la falta de trabajo. Dos semanas antes había sido salvado de un primer intento de suicidio con fármacos pero tiempo después terminó con su vida ahorcándose, luego de consumir pastillas. Tenía 51 años.

Entonces fueron muchos los protagonistas del fútbol que expresaron el impacto y dolor por la triste noticia. Diego Maradona, fue uno de los más afectados. "Pensar que lo quise pelear, y hoy lo lloro. Después de aquella famosa discusión, él vino a jugar a Boca, y fuimos grandes compañeros. Hablé muchas veces con él por teléfono. Yo pensé en traerlo como segundo mío. Lamentablemente, llegué tarde. No creí que fuese todo tan grave. Hay gente que conocía al Huevo mucho mejor que yo, y no hizo nada. Él era un tipo muy trabajador. Lo lamento en el alma. Mi pésame a toda su familia. Ojalá que los hijos tengan el mismo corazón que su padre".

"Su angustia más grande era que estaba alejado de la familia"

Una de las últimas personas que estuvo con el Huevo Toresani antes de su trágica decisión fue Axel Menor, presidente de la Liga Santafecina de Fútbol, y quien le cedió el espacio para que el exdefensor permaneciera hasta que su situación económica mejorara para poder tener su propio hogar. De aquel momento, el dirigente reveló en declaraciones a Diario Uno de Santa Fe: "Comimos unas frutas y vimos por televisión el segundo tiempo del encuentro de Sarmiento de Junín, pero estaba mal. Estuve con él desde las 5 hasta las 7 de la tarde. Le quise llevar unas tortas fritas, pero no las quiso. En ese momento no me imaginé este final. A la tardecita vinieron unos amigos suyos y me fui".

Menor reconoció el cuadro de profunda angustia que afectaba a Toresani y contó que el quiebre de la unión familiar lo había afectado muchísimo, tanto como la falta de trabajo. "Su angustia más grande era que estaba alejado de la familia, sus hijos estaban afuera y no tenía contacto con ellos, sumado a que estaba sin trabajo. Era otra de las cosas más graves que tenía, necesitaba estar en actividad. Tomó una decisión donde no se puede objetar nada porque no se puede estar en la cabeza de una persona, pero si estaba angustiado por no tener trabajo y por la falta de reconocimiento en las instituciones donde había jugado, eso lo ponía mal".

Por último, el dirigente señaló que es difícil pensar en que la situación podría haberse evitado: "Considero que la Liga y sus amigos que lo contuvieron en su momento hicieron lo humanamente posible, al igual que su señora, con quien luego tuvimos un contacto más personal ya que Ana es una fundadora de la Casa del Fútbol y nos da una mano muy grande. Consideramos que tiene que haber un programa de ayuda psicológica para los jugadores que dejan la actividad y que necesitan esa ayuda, esa es una de las grandes fallas que tiene el fútbol argentino, porque esa gente conoció la fama o el éxito y la continúa hasta que termina su carrera futbolística, pero no todos tienen la suerte de capacitarse y seguir con otra actividad. En eso se falla, no se los capacita con otros conocimientos para tener un futuro una vez que dejen de jugar".

