El Gobierno Nacional anunció una inversión de 850 mil millones de pesos para proteger la producción y el empleo

El Gobierno presentó este lunes formalmente una batería de medidas para aliviar la situación de empresas y trabajadores en relación de dependencia o autónomos afectados por el impacto de la pandemia de coronavirus, entre las cuales destacan el pago de salarios complementarios financiados por el Estado, la concesión de créditos a tasa cero y la reducción de aportes patronales.



Estas medidas, que hoy fueron publicadas mediante Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en el Boletín Oficial, tienen como destinatarios a "empresas, pymes y trabajadores en relación de dependencia e independientes" que todavía no habían sido abarcados por otras medidas dispuestas por el gobierno desde el inicio de la pandemia.



Se trata de disposiciones que forman parte de un paquete económico elaborado por el gobierno nacional para "morigerar" el impacto sobre la economía del aislamiento social, preventivo y obligatorio que comenzó el 20 de marzo y que hoy cumplió un mes en vigencia.



Entre otras medidas, incluye un salario complementario que consiste en la asignación abonada por el Estado nacional para los trabajadores en relación de dependencia del sector privado, créditos a tasa cero para personas adheridas al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes y un sistema integral de prestaciones por desempleo.



Estas medidas implican una "mirada más general de la actividad económica" y apuntan a "simplificar trámites" para ir en auxilio de las empresas, pymes y familias, explicó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien esta mañana encabezó una reunión del Gabinete Económico, en Casa Rosada, epicentro de la actividad oficial que el presidente Alberto Fernández fue siguiendo a la distancia.

Kulfas anticipó que el Estado pagará el 50 % de los salarios de las empresas



Desde la Residencia de Olivos, el Presidente continúa al frente de las tareas para la contención del coronavirus en el país y en permanente contacto con sus ministros.



Además de Cafiero, participaron de la reunión de Gabinete Económico en Casa Rosada el ministro de Trabajo, Claudio Moroni; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca; el ministros de Economía, Martín Guzmán; el titular del Banco Central, Miguel Pesce; y de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.



Durante el encuentro, que comenzó a las 9, Cafiero señaló que se inscribieron "420 mil empresas" para beneficiarse con el programa del "Salario Complementario", por el cual el Estado "se hace cargo del 50 por ciento de la masa salarial de las firmas que está en crisis" durante la emergencia, y estimó que con la ampliación a otras empresas "sin límite de tamaño", la cantidad se incrementará.



Precisó que el Estado "pagará parte" del salario de alrededor del "80 % de los trabajadores del sector privado", para ayudar a superar la crisis.



Respecto a los créditos que incluye también el ATP, Cafiero sostuvo que "serán a tasa cero" a "pedido del Presidente (Alberto Fernández)" de trabajar sobre un segmento al que todavía no habian podido llegar, que es el "de (trabajadores) autónomos y monotributistas de las categorías más altas".



Según explicó, será "un crédito a tasa subsidiada del Estado nacional que va a ser a tasa cero, es decir con un plazo de gracia, con lo cual van a empezar a pagar recién en diciembre" y podrá obtenerse a partir de mayo.



Cafiero analizó estas medidas como "una ayuda y un aliciente para todos los argentinos y argentinas que está haciendo un esfuerzo muy grande de quedarse en su casa, con mucha responsabilidad y con mucho conciencia social", desde el 20 de marzo, cuando comenzó la cuarentena en las casas.



Tras el encuentro, que se prolongó durante cinco horas, los ministros Kulfas y Moroni brindaron una conferencia de prensa para precisar los alcances de las medidas incluidas en el decreto.



Moroni señaló que los monotributistas y autónomos podrán acceder al crédito a tasa cero, ingresando a la página de la AFIP, sin tener que realizar otro trámite, y precisó que "el monto del crédito se acreditará en la tarjeta de crédito y será equivalente al 25% del tope de la facturación anual de la categoría en la cual cada uno está inscripto".



"El monto máximo es de 150 mil pesos y las condiciones las pondrá el Banco Central", añadió, y dijo respecto a los monotributistas comprendidos que ya "no hay más diferenciación, van todas las categorías".



Al respecto, Kulfas sostuvo que "todas las empresas, independientemente de su tamaño" podrán acceder a la "asistencia", incluidas "todas las categorías de monotributistas" para el acceso a los créditos, y agregó que el objetivo es "mantener las unidas productivas y los contratos de trabajo vigentes y dar una señal para evitar despidos".



Moroni, por su parte, señaló que "para cualquier modificación en el vínculo entre la empresa y los trabajadores debe haber previo acuerdo alcanzado por la representación sindical con la empresa, y con homologación del ministerio de Trabajo.



Hasta ahora el acuerdo de este tipo que homologó el ministerio es el de Smata, aunque dijo que hay uno en fase de negociación con la a UOM que todavía no fue completado.



Respecto al esfuerzo que realiza el Estado para dar esta ayuda,comentó que apunta a "mantener unidades productivas y contratos vigentes".



En cuanto a los créditos, explicó que en realidad son "saldos a favor en la tarjeta de crédito con garantía del Estado".



El ministro de Desarrollo Productivo señaló, en tanto, que las actividades que se habilitaron en el marco de la cuarentena administrada figura el comercio electrónico, que se amplia a mas productos.



La inversión estatal para hacer frente a este nuevo paquete es de 107.000 millones de pesos, alcanzando ahora los 850.000 millones de pesos invertidos -el equivalente al 3 por ciento del Producto Bruto Interno- desde que se inició oficialmente el aislamiento masivo,



Fuente: Télam