Perotti: "Todos los santafesinos y santafesinas somos parte de un gran equipo para dar batalla a la pandemia"

“Quiero ser muy honesto de hasta dónde tenemos que estar preparados y cómo tenemos que estar mirando esto”, afirmó el gobernador Omar Perotti, al reunirse este lunes con los legisladores nacionales por Santa Fe para analizar la situación de la pandemia en el territorio provincial. El encuentro, llevado a cabo a través de videoconferencia, se realizó en el marco de un día clave, donde se retomaron algunas actividades con el foco puesto en extremar las medidas de higiene y cuidado de la salud.

“Vamos a seguir siendo muy rígidos en lo que hace a los conceptos definidos en el cuidado de la vida de los santafesinos y en las pautas que se han planteado desde el Ministerio de Salud. Lo que tenemos que tener es la inteligencia y la creatividad de mover la economía con el menor movimiento de personas. Y aquellos que tengan que moverse porque pertenecen a algunos de los sectores que se han considerados excluidos de las prohibiciones, los podamos cuidar de la mejor manera”.

“Ahora lo que se está planteando es la doble declaración jurada –continuó el gobernador-. La declaración jurada del empleador, que presenta el protocolo, que allí establece en qué condiciones ésta actividad que ha sido exceptuada puede retomarse. Y, por el otro lado, la declaración jurada del empleado, para que él mismo pueda estar haciendo una instancia puntual de cómo está su salud al momento de ingresar, si ha tenido fiebre en los días previos, él, algún familiar, algún cohabitante”.

En ese marco, Perotti afirmó que “el desplazamiento de trabajadores en los medios de transporte nos va a poner a prueba cuánto hemos incorporado el distanciamiento, el uso del barbijo, de la higiene permanente y de los cuidados en las conductas que tenemos que estar teniendo en cada espacio”.

“Vamos a garantizar el funcionamiento de cada línea del Estado. En esto, es esencial que no quede duda alguna”, concluyó el gobernador.

Evolución favorable de la situación

Por su parte, Parola destacó “la gran satisfacción que nos ha dado algún grado de evolución favorable en esta situación. Por un lado, al haber actuado rápidamente en la formación y creación del 0800 que permite absorber entre 1800 y 2000 llamadas diarias, y se puede dar rápidamente una respuesta. Por el otro, la conformación y el trabajo de este comité de expertos, donde hemos tenido la amplitud de poder escuchar, intercambiar opiniones y tomar decisiones sobre los temas que terminan siendo casi un desafío cotidiano”.

Por último, la secretaria de Salud provincial, Sonia Martorano, afirmó que “las medidas que se fueron adoptando fueron haciendo que el contagio se frenara. No podemos hacer futurología, pero si seguimos manteniendo todas las medidas de restricción, podemos hacer que esta curva siga ascendiendo lentamente, que no haga un pico y que se pueda mantener en meseta. Insistimos tanto en que la curva ascienda lentamente y se mantenga en esta meseta, para que no colapse el sistema de salud”.

Legisladores

Durante el encuentro virtual, el senador nacional Roberto Mirabella señaló que "la mayor dificultad que tenemos tiene que ver con la magnitud que tiene este problema" y, en ese sentido, recordó que "todavía ningún país del mundo logró salir ni encontrarle una solución”. Por ello, el legislador consideró que "no debemos retroceder un centímetro de todo lo que se ha logrado" y subrayó que "hemos tomado la situación a tiempo”.

Asimismo, el rafaelino expresó que “mi preocupación tiene que ver con las actividades económicas. Hay mucha inquietud, después de un mes de cuarentena, de mucha gente que necesita volver a generar actividad”. En ese marco, expresó que “seguramente habrá algún criterio geográfico en la reactivación por tipo de actividad” y que “las restricciones se van a ir planteando viendo cómo evoluciona cada una de las actividades que se desarrollan”.

Participantes

Participaron del encuentro el ministro de la Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna; la directora de Epidemiología, Carolina Cudós; y los legisladores Albord Cantard, Alejandra Obeid, Enrique Estevez, Esteban Bogdanich, Federico Angelini, Germán Martinez, Gisela Scaglia, Gonzalo Del Cerro, Juan Carlos Nuñez, Tosetto, Juan Martin, Carolina Castets, Luciano Laspina, María Lucila Lehemann, Luis Contigiani, Marcos Cleri, María de los Ángeles Sacnun, Patricia Mounier, Mirabella, Vanesa Massetani y Ximena García.

Fuente: Gobierno de la Provincia