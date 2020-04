Santa Fe está entre las provincias que más pruebas de COVID-19 realiza en el país

Con un nivel de entre 120 y 150 pruebas de COVID-19 por día realizadas en el Laboratorio Central de Santa Fe y en el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias de Rosario (Cemar), a los que se suman dos espacios privados, nuestra provincia está entre los distritos "con mayor nivel de testeo y de seguimiento de los casos del país".

Así lo dijo hace algunas horas el gobernador Omar Perotti y lo en las últimas horas ratificó la secretaria de Salud provincial, Sonia Martorano. La funcionaria destacó el funcionamiento de la línea gratuita como herramienta de detección tanto de los casos sospechosos como de seguimiento de los confirmados, hizo hincapié en la logística que se pone en marcha para que "los equipos realicen los hisopados en los domicilios", y anticipó que en poco tiempo más comenzarán a realizarse "testeos rápidos que no se utilizan para diagnóstico, pero sí para hacer un tamizado en grupos poblacionales" .

Sobre el escenario epidemiológico actual, prefirió no hablar de meseta, pero sí consideró que "en la provincia la curva está controlada".

Con 222 casos confirmados sobre 3.007 notificaciones -hasta el informe de este domingo por la noche-, "Santa Fe está entre las jurisdicciones que más pruebas realiza, pero además realiza un seguimiento sostenido a través de la línea 0800-555-6549 que en principio se habilitó para consultas para la población y que terminó siendo una herramienta valiosa para la detección de casos sospechosos y seguimiento posterior de los positivos".

Ya con los laboratorios oficiales de Santa Fe y Rosario funcionando, y lejos del escenario de las primeras semanas, donde los tests estaban centralizados en el Instituto Malbrán y un resultado demoraba hasta ocho días, Martorano señaló que a diario se llevan adelante entre 120 y 150 pruebas.

"Esa es la capacidad de los laboratorios y es un número importante, que además no cesa porque no hay día en que no se hagan pruebas", indicó.

Además de la cantidad, la secretaria de Salud recalcó "la modalidad" de testeo que "requiere de una logística más compleja, pero que funciona muy bien". Martorano destacó el trabajo que se hace telefónicamente detectando casos sospechosos, una definición que hoy se aplica a cualquiera que presente síntomas, haya viajado al exterior o a zonas endémicas del país —como son Ciudad y provincia de Buenos Aires, Chaco y localidades de Córdoba—, o haya tenido contacto con casos positivo.

"Con ese escenario y con un protocolo de preguntas, lo que se hace es en todos esos casos y sin excepción, enviar los equipos médicos a domicilio para hacer el hisopado y la prueba", detalló, y señaló que del mismo modo se hace el seguimiento de cada paciente.

"Con eso, la gente no sale a las guardias y hemos tenido pacientes que transitaron muy bien el cuadro en sus propios domicilios manteniendo el aislamiento en todo momento —explicó—. Claro que se sigue de cerca más aún a quienes requirieron de internaciones y cuadros más complejos".

Ante el debate sobre la cuantificación del número de pruebas que se realizan, si son o no suficientes, si habría que hacerlo más o menos, la viceministra del Salud dejó en claro que "se puede decir que Santa Fe está entre las que más, porque así lo indica Nación que tiene el escenario de todas las provincias", y agregó: "Lo que está claro es que Santa Fe nunca dejó de testear y lo viene haciendo en forma ininterrumpida".

Para eso el acceso a los insumos es otro de los puntos. Si bien la provincia viene recibiendo los reactivos de Nación, Martorano indicó que "se hicieron compras con fondos propios de la provincia, son un bien preciado en el mundo hoy y se va evaluando, pero por ahora tenemos asegurado para las próximas semanas".

Por ahora, con un escenario donde en casi el 90 por ciento de los casos confirmados se constata el nexo epidemiológico del paciente con viajes al exterior o zonas endémicas, o otros pacientes confirmados, la funcionaria indicó que se seguirán testeando "todos los casos que encuadren bajo la definición de sospechoso".

Eso, indicó, sólo podría modificarse de constatarse circulación comunitaria de virus. "En esos casos, se hacen menos pruebas, como sucedió cuando fue la pandemia de gripe H1N1 —indicó—. Sin embargo, por ahora podemos seguir diciendo que en Santa Fe la curva está controlada".