Coronavirus: suman 132 los decesos y 2839 los casos positivos en el país

Un total de 3 personas murieron y 81 fueron diagnosticadas por coronavirus en las últimas 24 horas, con lo que suman 132 los decesos y 2.839 los casos positivos desde el inicio de la pandemia en el país, mientras el Gobierno advirtió que la mayor circulación de personas prevista para los próximos días "deberá estar acompañada con mayor cantidad de testeos".



Los fallecidos son tres hombres, dos de 27 y 47 años en la Provincia de Buenos Aires, y uno de 88 residente en la Ciudad de Buenos Aires.



Hoy, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, dijo que si bien los números de contagios "son estables, no debemos pensar que ya ganamos" y precisó que en los próximos días "habrá mayor circulación de personas y esto deberá estar acompañado con mayor cantidad de testeos".



"Hay dos o tres mensajes claves. El porcentaje de positividad sigue disminuyendo y estamos compartiendo datos estables, pero no tenemos que pensar que ya ganamos y que no hay que seguir redoblando el esfuerzo porque estamos en un momento bisagra en el que empezamos a administrar el aislamiento social, preventivo y obligatorio", aseguró la funcionaria.



Vizzotti señaló que "estamos pensando más excepciones y habrá mayor cantidad de personas circulando, por eso el mensaje para los sectores que van a empezar a trabajar es que las medidas de prevención no se desestimen, que quienes tengan síntomas no los subestimen y tengan contacto con el servicio de salud para definir si cumple la definición de caso y hacerse el test".



En el marco de las excepciones, el Gobierno comenzó a dar hoy permisos de circulación para habilitar el regreso de argentinos varados en diferentes localidades del país a raíz del aislamiento obligatorio.



La norma, publicada hoy en el Boletín Oficial, sostiene que podrán circular siempre que las personas exceptuadas estuvieren asintomáticas y den cumplimiento a las recomendaciones e instrucciones que disponga la autoridad sanitaria nacional.



Esta noche, en tanto, regresaron al país más de 760 argentinos varados en distintos países como consecuencia de las restricciones impuestas para evitar la propagación del coronavirus.



Lo hicieron a través de dos vuelos y de dos pasos terrestres fronterizos, según confirmaron a Télam fuentes de Cancillería.



Esta noche, el Gobierno decidió exceptuar del cumplimiento del aislamiento y de la prohibición de circular una serie de actividades en 22 distritos del país, tales como la atención médica y odontológica programada, y la venta de mercadería ya elaborada de comercios minoristas, a través de plataformas de comercio electrónico y sin abrir las puertas al público, según una decisión administrativa de la Jefatura de Gabinete.



Las actividades podrán desarrollarse en las provincias de La Pampa, Neuquén, Formosa, Santa Cruz, Corrientes, Tierra del Fuego, Salta, San Juan, Córdoba, Jujuy, La Rioja, Chubut, Catamarca, Río Negro, Entre Ríos, Mendoza, Santa Fe, Chaco, Buenos Aires, San Luis, Misiones y la ciudad autónoma de Buenos Aires.



En el plano internacional, comenzó a cobrar fuerza el debate sobre cómo y cuándo levantar las cuarentenas decretadas por el coronavirus, en medio de crecientes cifras de desempleo y del catastrófico impacto económico de la pandemia.



Las restricciones a la circulación de personas y a las actividades productivas para contener la propagación del nuevo coronavirus, que ya ha matado a más de 150.000 personas e infectado a más de 2,2 millones, han paralizado la economía mundial.



En un comunicado conjunto, 13 países, entre ellos Brasil, México, Perú, Canadá, Italia y Alemania, pidieron hoy cooperación internacional para mitigar estos efectos económicos.



"Es vital que trabajemos juntos para salvar vidas y sustentos", dijeron en la nota.



El grupo, que también incluye al Reino Unido, Francia, Indonesia, Marruecos, Corea del Sur, Singapur y Turquía, se declaró comprometido a "trabajar con todos los países en una coordinación en materia de salud pública, viajes, comercio y de medidas económicas y financieras para minimizar los trastornos y para recuperarse y ser más fuertes".



También subrayaron la necesidad de mantener "los vínculos aéreos, terrestres y marítimos" a fin de garantizar la continuidad de la circulación de productos, incluyendo equipos médicos, y el retorno de viajeros varados.

Fuente: Télam