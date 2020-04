Violento asalto a una vivienda en Villa Adelina Este

Por Santotomealdia

Un violento asalto ocurrió este sábado en una humilde vivienda de calle Remedios Escalada de San Martín al 900, en Villa Adelina Este. Cerca de las 3 de la madrugada, un sujeto ingresó a la casa por una ventana, amenazó y atacó con un cuchillo a un hombre y a una mujer y robó dinero y un televisor.

Como consecuencia del episodio, Manuel Albornoz, de 70 años sufrió una herida de consideración en uno de sus brazos, por lo que debió ser trasladado al Hospital Cullen de Santa Fe. Su mujer, de 77 años de edad, también padeció algunos golpes.

"Rompieron la ventana y entraron; ellos pensaron que yo no estaba, que estaba mi señora sola, que está enferma, porque lo primero que hicieron fue atacarla a ella. Cuando yo escuché el grito de mi señora fui corriendo, lo ataqué y me pegó la puñalada en el brazo", relató el hombre a Santotomealdia.

"Mi señora tiene 77 años y está enferma; yo no sé qué vamos a hacer. Se llevaron 3 mil pesos y el televisor; era uno el que entró y había otro esperando afuera", agregó.

Luego, Manuel Albornoz expresó su indignación: "¿Qué puedo hacer ahora? Yo no molesto a nadie, pero me voy a tener que comprar un arma", dijo.

Como consecuencia del ataque, el hombre sufrió un considerable corte en el brazo, por el que luego recibiría 14 puntos de sutura. "La policía no hizo nada. Me mandaron al Cullen para que me atiendan, me dijeron que después ellos me iban a buscar... todavía los estaría esperando", lamentó.

