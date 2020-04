Solo el 14% de los infectados por coronavirus en el país es personal de salud y hay 3 fallecidos

Un 14 por ciento de los 2.669 casos confirmados de coronavirus en la Argentina corresponde al personal de salud que atiende la pandemia y, de esos 374 positivos, 3 han fallecido en las provincias de La Rioja, Chaco y Rio Negro, informó hoy la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti.

Durante la emisión del reporte diario que realiza la cartera sanitaria nacional, la funcionaria confirmó que el 33% del personal de salud infectado tiene un antecedente de viaje y que la principal causa de contagio en ese grupo es de tipo "horizontal", es decir, transmitida entre los profesionales.



En ese sentido, "en relación con las cadenas de transmisión en algunas instituciones" de salud, se explicó que las indagaciones que están realizando las distintas jurisdicciones "no registran conclusiones directas sino que la investigación es cualitativa".



Sin embargo, se observó que la cadena de transmisión en este grupo podría explicarse en el trabajo que el personal realiza en diversos establecimientos de salud, ya que la principal forma de contagio es "horizontal" y no por el contacto con los pacientes.



Por ello, Vizzotti reiteró la indicación de mantener un estricto control del estado de salud y pidió que, ante la presencia de síntomas, el personal del área no concurra al lugar de trabajo y alerte de la situación al sistema sanitario.



Con respecto al panorama general, se reportó que son 2.669 los pacientes con diagnóstico positivo por coronavirus desde el inicio de la pandemia, 122 de los cuales fallecieron, lo que arroja una tasa de letalidad de 4,5% sobre los casos confirmados y de mortalidad de 2,7 por cada millón de habitantes. La edad promedio de los decesos es 71 años.



Son 845 los casos importados (31,8%), 951 (35,8%) son contactos estrechos de casos confirmados, 448 (16,8%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.



Ayer fueron realizadas 2.193 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 28.650 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 631,4 muestras por millón de habitantes, indicó Vizzotti.



La principal franja etaria afectada de los casos registrados corresponde a personas de entre 20 y 59 años, siendo la edad promedio de 44 años.



A la fecha, 666 personas recibieron el alta, lo que representa el 24,5% del total de casos, y 126 pacientes permanecen internados en terapia intensiva, de acuerdo a las cifras oficiales.

Fuente: Télam