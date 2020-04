Mity Reutemann exige que se exima el pago del DReI de marzo y abril

La concejal Mity Reutemann exige al municipio que exima a los contribuyentes del Derecho de Registro e Inspección (DReI) de los pagos correspondientes a marzo y abril.

Según afirmó este martes en un comunicado, "se trata de un proyecto de Ordenanza elaborado en el mes de marzo, y que ahora fue ampliado, considerando el nuevo período de aislamiento social preventivo y obligatorio".

"Las medidas alcanzarían a los contribuyentes que no hayan registrado actividad en el mes de marzo, desde el día 20, y en el mes de abril. Asimismo, se contemplan los casos de contribuyentes que si bien registraron actividad, por estar exceptuada, hayan reducido su facturación un 40% o más", detalló la legisladora.

Además, la propuesta establece prórrogas para el pago del DReI correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo. “Estamos atravesando una situación excepcional que requiere la adopción de medidas municipales para morigerar las consecuencias negativas en la actividad comercial local”, expresó Mity Reutemann.

“Sabemos que esto no es suficiente, y que tenemos que seguir evaluando y proyectando medidas en beneficio de los sectores más afectados. Es un compromiso diario. Quiero escuchar a todos, si alguien quiere escribirme y no se anima, que lo haga. Del diálogo y del conocimiento de cada situación particular, van a surgir las mejores herramientas para afrontar esta situación”, concluyó la concejal.