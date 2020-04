En la ATP consideran la posibilidad de que no haya tenis durante todo 2020

El italiano Andrea Gaudenzi, presidente de la ATP, admitió hoy que en el ámbito del tenis se considera la posibilidad de no jugar durante todo 2020 a causa de la pandemia de coronavirus que mantiene paralizado el deporte en casi todo el planeta.



"Nadie sabe con certeza cuándo volveremos a competir. El 9 de marzo pasado cancelamos Indian Wells por un tema de salud y la seguridad, y desde ese momento la epidemia se agudizó. Que el tenis no se reanude hasta el próximo año es una posibilidad", aceptó Gaudenzi, presidente de la ATP desde enero pasado, en una entrevista que concedió al periódico italiano Corriere della Sera.



Gaudenzi, de 46 años, fue tenista profesional entre 1990 y 2004, y llegó a ocupar el puesto 18 durante dos meses en 1995, su mejor ubicación, y tomó el cargo de presidente de la ATP este año, en reemplazo del inglés Chris Kermode, quien se mantuvo hasta diciembre de 2019.



"Mi deseo es que toda esta situación evolucione y poder organizar al menos dos Grand Slam y el Masters de Londres, pero la realidad indica que en este momento estamos bloqueados debido a la emergencia sanitaria", subrayó el italiano.



En 2020 sólo se jugó un Grand Slam, el abierto de Australia que ganó el serbio Novak Djokovic, mientras que Wimbledon fue cancelado, Roland Garros pospuesto de mayo para agosto, y el único grande que por el momento mantiene su fecha es el US Open, programado para la última semana de agosto y la primera de septiembre.



"Los italianos somos el país que más ha sufrido el coronavirus junto a China. Hay una gran preocupación y muchas preguntas sobre cuándo vamos a volver a jugar, pero también muy pocas respuestas porque nadie lo sabe", concluyó Gaudenzi, quien en su etapa como tenista representó a su país en la Copa Davis en 33 ocasiones, entre singles y dobles.

Fuente: Télam