Messi se suma a una acción solidaria virtual en España

El capitán del seleccionado de la Argentina, Lionel Messi, participará de una acción solidaria virtual que se hará mañana en España bajo el titulo #yomecorono y que será una maratón on line de 10 horas impulsada por el actor cómico Carlos Latre, que tendrá como objetivo recaudar fondos para la compra de medicamentos y destinarlos a la lucha contra la pandemia de coronavirus.



"Soy Leo Messi y me uno a la campaña de Carlos Latre #yomecorono. Aprovecho para mandar un saludo muy grande para todos los que van a participar en algo tan bueno e importante para estos momentos que estamos viviendo. Un abrazo grande para todos", expresó el astro del Barcelona, en un video que subió a las redes sociales.



La maratón solidaria virtual comenzará este miércoles a las 10 en España (las 6 en a Argentina) y se extenderá hasta las 20, se podrá seguir por el canal YouTube y habrá entretenimientos, humor, charlas, música y entrevistas, todas conducidas opr Carlos Latre, con el objetivo de recaudar fondos para luego donarlos a un laboratorio que trabaja en la búsqueda de la vacuna contra el COVID-19.



Latre estará 10 horas ininterrumpidas a través de su canal de Youtube entrevistando a personalidades como Messi y otros famosos como los ex futbolistas Carles Puyol, Iker Casillas y Andrés Iniesta, el basquetbolista Ricky Rubio, jugador de Phoenix Suns en la NBA, y el cantante catalán Joan Manuel Serrat, entre otras figuras del mundo del espectáculo.



Messi ya donó un millón de euros para la lucha contra el Covid-19 fondos que se repartieron entre el Hospital Clinic de Barcelona y la Argentina, recordó en su edición de este martes el diario Marca.