Alberto Fernández frenó el pago de la compra de alimentos con sobreprecios

El presidente Alberto Fernández habló este lunes por la noche en un programa televisivo del canal Todo Noticias y se refirió a los sobreprecios registrados en una compra realizada por el ministerio de Desarrollo Social en plena cuarentena social, preventiva y obligatoria. En ese sentido, defendió a Daniel Arroyo y aseguró: "Si hubiera un corrupto, voy a ser el primero en perseguirlo".

Después de la polémica por la compra de alimentos para ayuda social con sobreprecios en medio de la pandemia de coronavirus, Alberto Fernández ordenó frenar el pago: "Todos los ítems deben volverse (atrás) respetando los precios máximos que el Estado fija”, señaló en el programa Desde el llano.

"Creo en la honestidad de Daniel Arroyo (titular de Desarrollo Social). Él dispuso abrir una investigación dentro del ministerio para saber qué paso. A mí lo que más me preocupó de todo esto es lo que me dijo, que las empresas se plantaron y no quisieron bajar los precios y que tuvo que enfrentar el dilema de: alimentar a la gente o pagar esos precios, y eligió lo primero", manifestó Fernández.

"Esto de lo único que habla es de la cartelización de ciertos sectores que ni siquiera en situaciones como las que vivimos son capaces de flexibilizar las posiciones", agregó el mandatario.

Después de la polémica por la compra de alimentos para ayuda social con sobreprecios en medio de la pandemia de coronavirus, Alberto Fernández ordenó frenar el pago: "Todos los ítems deben volverse (atrás) respetando los precios máximos que el Estado fija” pic.twitter.com/sApLzS822c — TN - Todo Noticias (@todonoticias) April 7, 2020

A su vez, señaló: "Si hubo algún acto de corrupción, el primero que va a perseguir al corrupto es el Presiente, y no tengo ninguna vocación de apañar a ningún corrupto en mi Gobierno".

Asimismo el jefe de Estado detalló: "Como consecuencia de la pandemia nosotros hemos autorizado a hacer compras de un modo más ágil porque tenemos muchos problemas. Hay una demanda mucho más alta de alimentos porque hay mas gente que lo necesita y además en situación de cuarentena se consume mas".

"Como hay una mayor demanda de alimentos y algunos especulan con los precios, se da esta situación de cartelización porque uno necesita comprar una serie de productos que no lo produce uno solo, sino muchos, entonces aparecen esta suerte de 'bolseros' que hace décadas que le venden a los Estados. Lo que no podemos permitir es que alguno de abuse de la gente", añadió.

Acerca de la medida que tomará frente a esto Fernández, explicó: "Como esta compra se hizo pero todavía no se pagó, le pedí al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, que no se pueda hacer ninguna compra sin respetar los precios máximos que fija el Estado".

Fuente: Todo Noticias