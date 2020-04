Hospitalizaron a Boris Johnson tras minimizar el coronavirus

El primer ministro británico, Boris Johnson, tuvo que ser hospitalizado en las últimas horas, 10 días después de haber dado positivo por coronavirus.

Johnson permanecía este domingo internado en un hospital de Londres, según se informó a la prensa. "Continúa con síntomas persistentes de coronavirus", dijo una vocera, que añadió que el ingreso se dio como "un paso de precaución".

Según reportó la cadena de televisión británica BBC, el primer ministro continúa a cargo del gobierno del Reino Unido y urgió a los ciudadanos a seguir adelante con las medidas de distanciamiento social.

En un tuit desde su cama en el hospital, Johnson envió un mensaje tranquilizador a los británicos, luego de que algunos medios locales publicaran que estuvo bajo tratamiento de oxígeno.



"Anoche, siguiendo el consejo de mi médico, fui al hospital para algunos test de rutina, ya que todavía estoy experimentando síntomas de coronavirus. Estoy de buen humor y me mantengo en contacto con mi equipo, mientras trabajamos juntos para combatir este virus y mantener a todos a salvo", afirmó.



Johnson, de 55 años, fue internado en el hospital St Thomas en el centro de Londres y permanecerá en el hospital "por el tiempo que sea necesario", pero se encuentra "bien", según dijo esta mañana a la BBC, el ministro de Vivienda, Robert Jenrick.



De acuerdo al diario The Guardian, un vocero de Downing Street, la residencia oficial del gobierno británico, que no negó que el primer ministro haya recibido tratamiento de oxígeno anoche, evitó dar más actualizaciones sobre su estado de salud.



Según el diario, cuando se le preguntó si tenía neumonía, respondió que cualquier cambio en el estado de salud del primer ministro se haría público.



La internación del premier se anunció poco después de que la reina Isabel II transmitiera un mensaje televisado, agradeciendo a los británicos por seguir las medidas del gobierno para quedarse en sus hogares y elogiando a quienes "se unen para ayudar a otros".



El sábado la novia del primer ministro, Carrie Symonds, de 32 años y embarazada de seis meses, anunció en un mensaje en la red social Twitter que también contrajo el conoravirus.



En su mensaje contó que se está recuperando y que se siente más fuerte, pero pasó la última semana en la cama "con todos los principales síntomas de coronavirus", aunque no se sometió a la prueba.



Ayer el Reino Unido registró otro récord diario de personas fallecidas por coronavirus con más de 600 muertos y alcanzó un total de 4.934.



El gobierno británico dispuso el aislamiento el 23 de marzo pero con algunas excepciones como ir a comprar alimentos, hacer ejercicio diario manteniendo una distancia de dos metros entre sí o trasladarse al lugar de trabajo si es absolutamente necesario.



Pero a pesar de las recomendaciones, el sábado más de 3.000 personas se juntaron en un parque en la ciudad de Londres, muchas de ellas tomando sol o en grupos grandes, lo que alertó a las autoridades, que podrían restringir nuevamente la circulación.



Asimismo, la directora médica de Escocia, Catherine Calderwood, presentó anoche la renuncia al cargo luego de haber sido criticada por romper las medidas de distanciamiento social al ser vista cuando se trasladaba con toda su familia a su casa de fin de semana.

Fuente: Noticias Argentinas y Télam