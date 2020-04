"No hay apuro para volver a jugar", afirmó el presidente de la CONMEBOL

El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), el paraguayo Alejandro Domínguez, afirmó hoy que "no hay apuro" para volver a la actividad ya que actualmente la lucha ante la pandemia de coronavirus "es el partido más importante".



En la apertura del 72° Congreso Ordinario de la CONMEBOL que se realiza por videoconferencia, Domínguez aseguró que desde la entidad "no hay apuro" para retomar la actividad del fútbol.



"Estamos ante el partido más importante de nuestras vidas. La situación es crítica y no debemos subestimarla", agregó Domínguez.



De la reunión participan las diez asociaciones miembro y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) está representada por Marcelo Tinelli, presidente de San Lorenzo y flamante titular de la Superliga Argentina de Fútbol.



Fuente: Télam