Proponen una batería de medidas para cuidar a monotributistas y pymes

Atentos a las resoluciones que se vienen tomando en el país, la provincia y la ciudad desde la declaración de la emergencia sanitaria por la pandemia de Coronavirus, y preocupados por el impacto que tendrán en la economía las disposiciones que se tomaron para prevenir el rápido desarrollo de la enfermedad, concejales y diputados de la UCR en Juntos por el Cambio emitieron un documento en el que solicitan a los diferentes niveles del Estado que se adopten una batería de medidas en resguardo de los sectores que se verán fuertemente afectados: monotributistas, emprendedores, autónomos y pequeñas y medianas empresas.

Los ediles Florencia González (Santo Tomé), Inés Larriera y Carlos Pereira (Santa Fe), Andrés Soperez (Rincón), y los diputados nacionales Ximena García, Juan Martín y Niky Cantard expresaron su preocupación por las empresas y comercios, fundamentalmente pequeños y medianos, muchos de los cuales enfrentan serias dificultades para poder afrontar el pago de sueldos, impuestos y alquileres debido a la paralización de un alto porcentaje de todas las actividades económicas como resultado del aislamiento preventivo y obligatorio.

Medidas

Los representantes radicales en Juntos por el Cambio propusieron la adopción de una serie de medidas que permitirán paliar la situación de monotributistas, emprendedores, autónomos, comercios y pequeñas y medianas empresas. Son las siguientes:

1. La puesta en marcha de la propuesta elevada por la Cámara Argentina de Comercio y distintas organizaciones comerciales a las autoridades nacionales, para que se habiliten líneas crediticias a tasa 0, para que las Pymes puedan afrontar el pago de salarios.

2. La efectiva implementación de los REPRO para asistir a las empresas en el pago de sueldos de los empleados, medida que fue anunciada por el Gobierno pero que casi no se está aplicando. “Recordamos que el programa REPRO cubre parte del salario de los empleados de empresas que se encuentran en crisis, que proponemos sea hasta el límite de un salario mínimo vital y móvil”, señalaron los legisladores, y en ese punto reclamaron al gobierno nacional: a) su urgente implementación para esta coyuntura; b) el incremento del monto hasta un salario mínimo vital y móvil; c) el dictado de una reglamentación que elimine requisitos y facilite la accesibilidad a este programa, ya que en la actualidad se requieren de condiciones y trámites de cumplimiento imposible en la actual situación.

3. La extensión del Ingreso Familiar de Emergencia hasta la Categoría D del Monotributo -hoy sólo se contempló hasta la B- y la excepción durante 180 días del pago de tributos y cargas de la seguridad social.

4. Disponer de un subsidio para autónomos y monotributistas de las categorías más altas cuya actividad se vea afectada por la cuarentena, fijado en determinados salarios básicos de acuerdo a la categoría en que se encuentra.

5. El diferimiento hasta luego del término de la cuarentena, del vencimiento de impuestos, tasas y derechos, tantos nacionales, provinciales como municipales. “Algunos anuncios ya se han hecho desde el Gobierno Provincial, pero no desde Nación ni desde el Municipio. La prórroga en los vencimientos debe servir también para ganar tiempo en la evaluación sector por sector, a los efectos de determinar situaciones de eximición para las actividades más perjudicadas”, apuntaron.

6. Exención a Mipymes de las contribuciones a la seguridad social en tanto mantengan las mismas fuentes de trabajo que en el último trimestre de 2019.

7. Prórroga en el pago de servicios.

Preocupación

Los concejales González, Larriera, Pereira, Soperez, y los diputados Martín, García y Cantard se mostraron preocupados por las consecuencias que la cuarentena tendrá sobre el conjunto del aparato productivo nacional, que no sólo se hacen sentir en estos días, sino que se prologarán en el tiempo con recesión, caída del PBI, cierre de empresas y más desocupación.

Y si bien reconocieron que “el Gobierno Nacional ha puesto en marcha hasta el momento medidas económicas orientadas a asistir a los sectores económicos más vulnerables, fundamentalmente desocupados, cuentapropistas y trabajadores informales”, advirtieron que “las empresas en general, y el sector de los monotributistas, profesionales, autónomos y Mipymes en particular, aún carecen de medidas concretas que ayuden en esta coyuntura. E incluso, los asalariados de los sectores productivos que se han visto obligados al cierre, ven peligrar el cobro de sus haberes, que deberían empezar a hacerse efectivos a partir de esta semana”.

En ese punto, los legisladores radicales en Juntos por el Cambio se mostraron preocupados porque “desde el Gobierno Nacional se han anunciado solo algunas medidas orientadas a paliar la situación de las empresas; pero en algunos casos han quedado en meros anuncios sin que hasta el momento se hayan dado precisiones en cuanto al cómo y cuándo se implementarán. El Gobierno Provincial hasta el momento sólo ha hablado de diferimientos en los vencimientos de impuesto. Y el Gobierno Municipal no ha hecho ningún anuncio”.

Florencia González, Inés Larriera, Carlos Pereira, Andrés Soperez, Juan Martín, Ximena García y Niky Cantard concluyen que “la prioridad debe estar en sostener el entramado productivo más frágil, porque no podemos permitir que se termine de quebrar la cadena de pagos, las empresas y emprendimiento más pequeños que no cuentan con la espalda para hacer frente a esta situación tengan que cerrar sus persianas y perdamos así fuentes de trabajo que ya no podremos recuperar”.