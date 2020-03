Confirmaron dos nuevos vuelos a Perú y Cuba para el regreso de argentinos

Dos operativos de repatriación de argentinos varados en el exterior, uno desde Perú y otro desde Cuba, se concretarán mañana luego de haber concluido con éxito las gestiones realizadas por la Cancillería argentina con los gobiernos de esos países, informó hoy a Télam una fuente del Palacio San Martín.



De acuerdo al vocero, ambas zonas "presentan distintos tipos de dificultades", que hacen imperiosa la intervención del gobierno nacional para brindar solución a parte de los argentinos que se encuentran en esos países luego de haber quedado varados por la implementación de las restricciones impuestas para mitigar la propagación del coronavirus.



"Los dos operativos son fruto de gestiones diplomáticas entre las cancillerías de los países, gestiones directas de gobierno a gobierno", apuntó el vocero, y aclaró que "no se trata de vuelos programados, sino de vuelos humanitarios de repatriación, donde el Estado se hace cargo y asume el costo de los operativos".



Y agregó que, en el caso de Perú, el país se encuentra militarizado y solamente se permiten cuatro vuelos diarios sobre su espacio aéreo, y siempre supervisados por un control militar, lo que dificulta las operaciones para repatriar a los aún más de 400 argentinos que se encuentran en distintos puntos, pero sobre todo en Lima y Cusco.



El relevamiento realizado por Cancillería determinó que la mayoría de quienes se encuentran en la ex capital del imperio inca están hospedados en hosteles y cuentan con muy pocos recursos económicos, por lo que su subsistencia se torna muy dificultosa.



A esto se suma una marcada y creciente hostilidad de los habitantes del lugar, que ha derivado en acciones de la policía local, que mantuvo detenidos a varios jóvenes por varias horas debido a razones no especificadas.



Ante esta situación, el canciller Felipe Solá y su par peruano, Gustavo Meza-Cuadra, "acordaron un operativo de repatriación" que permitirá que 180 argentinos que se encuentran en Cusco puedan regresar mañana a Buenos Aires.



"La Cancillería argentina contrató un charter de la empresa aérea LATAM para trasladar a los argentinos de Cusco a la ciudad chilena de Iquique, distante 770 kilómetros, y luego desde allí en otro avión a Buenos Aires", detalló el vocero.



El vuelo desde Cusco partirá mañana a las 15, para arribar a Iquique a las 16.40 y despegará nuevamente a las 17.15 hacia Buenos Aires y aterrizará en Ezeiza a las 20,40 (hora argentina), aproximadamente.



El otro operativo tiene como origen Cuba, donde hay, según Cancillería, 800 argentinos varados, que entre muchas dificultades deben afrontar las consecuencias del bloqueo impuesto por Estados Unidos, lo que hace imposible la utilización de tarjetas de crédito y la recepción de dinero que podrían enviarles sus parientes en Argentina.



Por otra parte, los hoteles en la isla se encuentran cerrados, lo que llevó al embajador argentino en Cuba, Javier Figueroa, a resolver temporalmente la situación consiguiendo alojamientos a bajo costo.



"Bajo la coordinación del canciller Felipe Solá, se programó un vuelo de Cubana de Aviación, que trasladará a nuestro país a 200 argentinos, tomando como base de la elección de aquellos que subirán al avión, las condiciones de vulnerabilidad de la salud, evaluada por la División Salud de la Cancillería y el Ministerio de Salud de la Nación", indicó el vocero.



El Estado se hará cargo del alquiler del avión, pero les solicitará a los viajeros los pasajes que ellos poseían en la aerolínea por la cual viajaron, para que sea después el propio Estado el que realice el reclamo ante las empresas aéreas.



El vuelo de Cubana partirá desde La Habana mañana a las 12.30 y arribará a Ezeiza alrededor de las 22, para partir de regreso el jueves cargado con medicamentos destinados a los argentinos que aún quedaron en Cuba.



Estos medicamentos fueron donados por los laboratorios Elea, Le Petit, Cassara y Favra y por la Cámara de Medicamentos Químicos y supervisados por el Ministerio de Salud de la Nación.