Brutal agresión a un presidente comunal que intentaba hacer cumplir la cuarentena en su pueblo

El presidente comunal de Cavour, Marcelo Cerutti, fue brutalmente agredido por intentar hacer cumplir el aislamiento obligatorio en su localidad. El hecho ocurrió este domingo por la noche en la pequeña localidad del departamento Las Colonias, situada a unos 50 kilómetros de nuestra ciudad.

Eran cerca de las 21 cuando Cerutti observó que un camión –solo el chasis del vehículo, sin ningún tipo de carga- circulaba por las calles la localidad, por lo que se comunicó con el propietario del vehículo, para que le pida al joven que manejaba que respete las normas vigentes.

El patrón se comunicó con el camionero, que minutos después fue a buscar personalmente al presidente de la comuna. Tras increparlo, comenzó a golpearlo, por lo que Cerutti se defendió. En ese momento, la mujer del camionero golpeó al presidente comunal con un palo, en la cabeza.

Luego de sumaron dos personas más –una de ellas es el padre del chofer- y lo golpearon hasta dejarlo inconsiente. El hombre fue derivado a un hospital de Humboldt, donde permanecía internado en observación, con varios traumatismos.

“El camión estaba paseando, no estaba trabajando”

Este lunes, Santotomealdía entrevistó a Marcelo Cerutti, quien explicó cómo ocurrió la situación. En primer lugar, el presidente comunal explicó que “el camión circulando por las calles del pueblo, sólo con el chasis, sin ninguna carga; estaba paseando, no estaba trabajando”.

“Lo llamé al patrón para que tome cartas en el asunto y lo hizo inmediatamente. El camionero vino a mi negocio cuando yo estaba cerrando, empezó a insultarme a y a agredirme”, contó.

Luego, detalló que fue la mujer del joven quien le pegó con un palo en la cabeza. Como si fuera poco, se sumaron dos personas a la agresión. “El padre del chico, que también es camionero vino con otra persona”.

“Yo ya tenía un fuerte golpe en la cabeza, igualmente me tiraron al suelo y me empezaron a tirar patadas hasta que perdí el conocimiento”.

Localidad sin policías

Cerutti explicó que en la comuna no hay policías, por lo que es él mismo quien se encarga de bregar porque los habitantes cumplan con el aislamiento obligatorio dispuesto por el Gobierno Nacional.

Colonia Cavour es una localidad muy pequeña, que tiene cinco mil hectáreas de extensión y solo doscientos habitantes en su planta urbana. “Tenemos dos policías, pero los está ocupando Humboldt debido a que no tiene personal”.

“En este país no se respeta a ninguna autoridad, no lo digo solo por mí. No respetan a un presidente comunal, como no respetan a la policía, al cura o a cualquier persona”, agregó, reflexionando sobre lo sucedido.

“Yo nunca salí a la calle a parar al camión, solo me comuniqué con el patrón, porque creí que era lo que correspondía”, concluyó

El hecho fue denunciado por el abogado Domingo Rondina y la el fiscal de la ciudad de Esperanza ya ordenó las primeras diligencias.