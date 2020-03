Petrelli desmintió los mensajes anónimos viralizados que generaron preocupación por el coronavirus

El empresario santotomesino Gustavo Petrelli, propietario de la cadena de supermercados, debió emitir un comunicado este sábado a la medianoche, luego de que se viralizaran diferentes mensajes anónimos que lo acusaban -entre otras cosas- de no cumplir la cuarentena tras regresar de sus vacaciones familiares.



En el texto, Petrelli explicó que regresó hace 11 días de Uruguay, cuando en ese país no se había registrado ningún caso se coronavirus. Además, aclaró que ni él ni los integrantes de su familia presentaron síntomas compatibles con la enfermedad.



También contó que la policía se hizo presente en su domicilio y constató la veracidad de sus afirmaciones.



"Agradecemos la preocupación demostrada por clientes, amigos, familiares y en general por la comunidad santotomesina ante el falaz rumor de que algún integrante de mi familia o yo pudiéramos presentar síntomas compatibles con coronavirus", comienza el comunicado.



"Queremos llevarles total tranquilidad y desmentir versiones falsas que han circulado en el dia de hoy relacionadas con este tema", agrega a continuación.



"Hace once días regresamos de Uruguay cuando en ese país no había casos confirmados de coronavirus", afirma.



Luego, señala que "ante la aparición de los primeros casos, hicimos las consultas pertinentes y se nos informó que Uruguay no estaba declarada :zona de riesgo" por no tener circulación local del virus, y que, según el DNU N° 260/2020 P.E.N. no era necesario que realizáramos aislamiento alguno, ya que sólo correspondía la cuarentena obligatoria para aquellas personas que ingresaran a territorio argentino provenientes de los países con circulación local taxativamente enumerados en dicha norma, y entre los cuales no se encontraba Uruguay".



"Además, a partir del dictado del Dec. Nac. 297/2020 y aún no habiendo al día de la fecha circulación local en Uruguay, y no obstante encontrarme en perfecto estado de salud y exento de realizar el aislamiento social obligatorio en virtud de la excepción estipulada en el art. 6 inc. 11 del mismo, queremos informar que mi familia nuclear y yo, nos encontramos recluidos y sin contacto con terceros", explica a continuación.



Sobre la presencia de la policía en su domicilio, manifiesta: "Hemos recibido la visita de agentes policiales que constataron la veracidad de estas afirmaciones".



"En tiempos de crisis, les pedimos a nuestros clientes, empleados y amigos tranquilidad, y como siempre seguiremos trabajando, aún desde nuestro hogar para proveer a los santotomesinos de todo lo que necesiten, porque entendemos el grave peligro que esta pandemia acarrea y sólo si todos respetamos la cuarentena y cumplimos con nuestros deberes, es como podemos prevenir la propagación de esta feroz enfermedad", finaliza el escrito.