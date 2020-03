Paulo Dybala y Oriana Sabatini confirmaron que tienen coronavirus

Paulo Dybala y Oriana Sabatini tienen coronavirus. La información fue confirmada por la pareja a través de las redes sociales. "Hola a todos, quería comunicarles que acabamos de recibir los resultados del test del COVID-19 y tanto @orianasabatini como yo dimos positivo. Por fortuna nos encontramos en perfecto estado. Gracias por sus mensajes y un saludo a todos", publicó el futbolista de la Juventus en su cuenta de Instagram.

Este sábado, el futbolista y su pareja recibieron los resultados del test de COVID-19 y confirmaron lo que sospechaban. De esta manera, el cordobés se convirtió en el tercer jugador de la Juventus en dar positivo, luego de Daniele Rugani y Blaise Matuidi.

Hola a todos, quería comunicarles que acabamos de recibir los resultados del test del Covid-19 y tanto Oriana como yo dimos positivo. Por fortuna nos encontramos en perfecto estado. Gracias por sus mensajes y un saludo a todos ???????????????????????? pic.twitter.com/g1X1Qtx2S3 — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) March 21, 2020

"Estamos con ustedes", publicó por su parte Alejandro "Papu" Gómez, capitán del Atalanta, en un mensaje de aliento a su compatriota y a su novia publicado en la misma red social. Dybala y su pareja están en cuarentena desde hace nueve días. El 31 de marzo les volverán a realizar estudios para ver cómo sigue la situación.

Al mismo momento en el que Dybala hacía el anuncio, Oriana Sabatini subía un video a sus redes para dar detalles del momento que viven. "Como saben, estoy viviendo en Italia con mi novio. Quería hacer este video para que no salgan noticias falsas. Hace unos días, exactamente dos, nos hicimos el test de coronavirus junto a mi novio y una persona más que vive con nosotros. Hoy nos dieron los resultados y somos todos positivos. Pero quiero decirles que estamos bien", aseguró.

Sabatini, en tanto, contó cuáles fueron los síntomas y cómo comenzaron a sospechar que podían estar contagiados."Tenía tos, dolor de cabeza y de cuerpo, cansancio. Yo seguí entrenándome porque no sabía que estaba contagiada. Noté que mi respiración había cambiado mucho y no para bien. Ahora estoy mejor. Sigo con sensación de cansancio, pero no estoy tan mal como antes", aseguró.

Por último, Oriana se refirió a los argentinos que no cumplen con la cuarentena: "Estoy viendo a gente aprovecha para viajar, irse a la Costa. No se están dando cuenta de lo grave que es la situación. Quédense en casa".