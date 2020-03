Rey Leyes: “Tenemos la gran oportunidad de demostrar que unidos podemos superar esta crisis”

El concejal del PDP Guillermo Rey Leyes se refirió a la decisión del presidente Alberto Fernándes que estableció el aislamiento obligatorio, en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus. En este sentido, el edil destacó: “es una responsabilidad que tenemos todos los argentinos, con el gran desafío común de evitar la propagación del virus y amesetar la curva para que los servicios de salud puedan dar las respuestas necesarias. Desafío que es de todos y para con todos. Tenemos que ser responsables y solidarios. Es una gran oportunidad que tenemos como argentinos, y tengo la gran esperanza de que de esta crisis saldremos mejores que antes”.

En la misma línea, Rey Leyes comentó: “personalmente, como así también el resto de los concejales de Santo Tomé, nos hemos puesto a disposición del Ejecutivo Municipal para el caso de que se nos requiera. Pero la premisa es clara: quedarnos en casa y cumplir con el aislamiento, salvo las excepciones previstas taxativamente en el Decreto Nacional. No hay que especular políticamente ni intentar sacar réditos personales en situaciones así”.

El concejal destacó "a quienes nos cuidan en estos momentos tan especiales: son nuestros verdaderos héroes, nuestra esperanza. Tenemos que estar sumamente agradecidos de su formación, trabajo silencioso y compromiso extremo, y colaborar con ellos acatando las directivas anunciadas”.

Para finalizar, Rey Leyes remarcó una vez más que “el gran desafío que todos tenemos es quedarnos en nuestras casas, respetar el aislamiento. No salgamos sin no es necesario, no seamos irresponsables. Tenemos que cuidarnos en serio. Nuestras actitudes egoístas o irresponsables repercuten negativamente en el otro. Cuidemos a nuestros hijos, a nuestros adultos…cuidémonos unos a otros. Tenemos una oportunidad única para sentir el día de mañana que lo hemos hecho bien… que pudimos salir adelante”, remarcó.