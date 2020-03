Distribuyen reactivos para descentralizar testeos y hablan de modificar conductas a largo plazo

La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, anunció hoy que se comenzó "a distribuir los reactivos para descentralizar testeos" de coronavirus y se inició la "vigilancia comunitaria" en Chaco, Córdoba y Buenos Aires para detectar casos "en personas que no tengan antecedente de viaje".



Al encabezar una conferencia de prensa en Casa Rosada, la funcionaria se refirió al aislamiento social obligatorio dictado hasta el 31 de marzo por el Poder Ejecutivo para "achatar la curva de contagios y minimizar el impacto sanitario" y sostuvo que al tratarse de una situación "dinámica" hay que pensar en una "conducta a largo plazo" y en "cambio de hábitos".



Vizzotti volvió a insistir sobre la necesidad de extremar los cuidados de aquellos que retornan al país durante 14 días aunque no manifiesten síntomas y dijo que quienes son "exceptuados" de la restricción también deben "restringir al mínimo las actividades".



"Argentina ha tomado medidas oportunas. Desde el inicio, las mismas han sido intensas respecto de la contención del virus al país y a la minimización de la difusión. El tercer eje es el cumplimento de las medidas: cada uno tiene un rol", destacó.



También hizo referencia a la distribución de la vacuna antigripal que superará el millón doscientas mil dosis y que adelantará su aplicación 10 días respecto de períodos anteriores.



En ese sentido, explicó que ya se coordina la distribución de las mismas con las jurisdicciones para su aplicación.



Por su parte, el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa, dio cuenta del reporte global de casos de coronavirus y dijo que de los 128 confirmados en la Argentina, 100 están relacionados con viajes al exterior, 22 están relacionados a transmisión local en conglomerado y 6 se encuentran en estudio epidemiológico.



Son 13 las provincias que han reportado casos, con el agregado ayer de Santa Cruz y Tucumán, hay 3 fallecidos, 23 personas fueron dadas de alta y 705 casos han sido descartados por el Instituto Malbrán.



Pablo Bonvehi, médico infectólogo que acompañó a los funcionarios, dijo que es "muy importante" no subestimar el aislamiento social y recomendó el lavado frecuente de manos con jabón por ser "suficiente y efectivo".



Adicionalmente, hay que "mantener limpias las superficies de la casa", evitar compartir utensilios como bombillas para el mate y, en caso de ser necesario salir a la calle, "mantener la distancia entre personas para evitar la transmisión" del virus.



"Es muy importante para que el sistema de salud siga funcionando, para que se adapte y pueda dar respuesta", comentó el médico.