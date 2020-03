Fernández anunció la suspensión de las clases y el cierre de fronteras hasta el 31 de marzo

El presidente Alberto Fernández anunció la suspensión de las clases, el cierre de fronteras y la disposición de licencias para mayores de 65 años, como alguna de las medidas para detener la propagación del Covid-19. Fue tras la reunión con sus ministros en la residencia de Olivos.



"Vamos a suspender las clases hasta el 31 de marzo", precisó Alberto Fernández, aunque aclaró que "las escuelas no van a estar cerradas".



"Tenemos que tratar de que no se convierta en un virus autóctono", argumentó el Presidente aunque admitió: "Tenemos que luchar contra dos cosas: la pandemia y la psicosis".



Fernández precisó que se cerrarán las fronteras del país durante los próximos 14 días porque "el episodio del coronavirus ya no viene sólo de Europa sino que afecta a países limítrofes y a nosotros mismos".



"Por las fronteras terrestres vienen turistas que vienen de las zonas de riesgo", explicó el mandatario aclaró que quedan exceptuados de esa restricción los "argentinos nativos o residentes en Argentina".



El presidente agregóque el Gobierno dispuso el "licenciamiento de todas las personas mayores de 65 años" para que "se queden en sus casas, tranquilas y disfruten" de sus hogares, lejos de la posibilidad de contagio de coronavirus.



Asimismo, indicó que "vamos a asignarles horarios de atención específicos en lugares como bancos y centros de salud para que no tengan que vivir momentos de aglomeración de gente".



"Junto al gobernador bonaerense Axel Kicillof y el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, hemos evaluado disminuir el tránsito en el AMBA ya que el 70% de los afectados está en Buenos Aires y alrededores", adelantó.



"Si atacamos el problema de chiquito vamos a evitar que crezca. Por lo menos frenar el crecimiento exponencial y que sea paulatio, de modo sea posible controarlo con nuestro sistema sanitario. Que nadie se inquiete", analizó Fernández.



"Todos tenemos que tener conciencia de la responsabilidad social. El modo solidario es cuidanos nosotros para cuidar a los otros.Los que tengan que hacer la cuarentena lo harán y si no serán perseguidos judicialmente. La soberbia de un tonto no va a poner en peligro la Argentina", pidió el mandatario.

Fuente: Télam