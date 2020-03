El Presidente confirmó una reunión para esta tarde para analizar la continuidad de clases

El presidente Alberto Fernández encabezará esta tarde una reunión con el comité de seguimiento del coronavirus, que incluye a los infectólogos expertos que están asesorando al Gobierno, para definir si se suspenden las clases de forma preventiva para evitar la propagación de la enfermedad.



El encuentro se llevará a cabo a partir de las 17 en la residencia de Olivos y participará también el gobernador bonaerense, Axel Kicillof



"Lo invité a Axel con sus ministros de Educación y Salud, porque (Buenos Aires) es la provincia más afectada de todas por esa decisión, si eventualmente se tomara", sostuvo el jefe de Estado en declaraciones radiales, al referirse a la posibilidad de suspender las clases por dos semanas para frenar el avance del coronavirus.



Fernández contó que la reunión de esta tarde la propuso él, tras el encuentro que mantuvo el jueves pasado con el comité de seguimiento del coronavirus y sus ministros, en la que analizaron el tema educación durante una hora.



"Les explico a las mamás, porque también acá hay juegos de oportunismo, necesidades locales y de otras cosas, por eso lo que dije fue, veamos la evolución de los días subsiguientes, juntémonos el domingo y de acuerdo a cómo eso evolucionó, veamos qué hacemos", dijo el Presidente a Radio 10.



"Nosotros tenemos un comité donde están los mayores expertos infectólogos de la Argentina, y en la última reunión que hicimos, que además fue difundida, dedicamos más de una hora al tratamiento del tema escuelas", aseveró.



En ese contexto, el Presidente explicó que "absolutamente todos los científicos nos dijeron que suspender las clases no era conveniente en primaria y secundaria, porque el grado de infección en esos chicos es muy bajo y además es una enfermedad que los chicos se recuperan con facilidad".



Las variables que se analizaron al momento de definir si se dictaba la suspensión de las clases fueron múltiples y en ese sentido, Fernández confió que lo que más le preocupaba a los expertos es quién quedaría al cuidado de los niños si no van al colegio y sus padres deben trabajar.



"Lo que más les preocupaba a ellos es dónde quedan los chicos si no tienen clases y los padres deben ir a trabajar. Todos sacaron la conclusión de que quedan con los abuelos, y esa es la capa etárea más vulnerable que hay con la enfermedad, entonces plantearon seguir con las clases y hacer un monitoreo diario para ver a qué velocidad crece la pandemia", explicó.



La reunión de esta tarde tiene como objetivo analizar esa evolución para tomar una decisión "responsable", teniendo en cuenta las recomendaciones de los expertos. remarcó.



"Hay que tomar una decisión con sensatez, esto es lo que hay que entender, es muy importante escuchar a los que saben en casos así", afirmó Fernández y agregó: "No quiero tomar la decisión porque a un gobernador se le ocurrió suspender las clases, más porque no cumplió un acuerdo con los docentes salarial que porque le preocupa la decisión de la gente", señaló en referencia al gobernador de Jujuy, el radical Gerardo Morales, quien fue el primero en dictaminar la suspensión de clases en la provincia el jueves pasado, aunque sin mencionarlo.



"Me viene bárbaro para solucionar un problema, pero genera una psicosis", remarcó el Presidente respecto a las medidas inconsultas que se toman a nivel provincial o municipal.