Paritaria docente: el gobierno convocó a los gremios para este viernes

Por Santotomealdia

El gobierno provincial convocó a los gremios docentes a una nueva reunión paritaria para este viernes a las 17 horas. El llamado se dio luego de dos jornadas de paro y de una masiva movilización de maestros convocada por AMSAFE y SADOP..

Docentes públicos y privados de la ciudad de Santa Fe y de otros puntos de la provincia, se manifestaron en horas del mediodía de este jueves frente a la Casa de Gobierno, en el marco del reclamo que mantienen desde hace semanas por mejoras salariales.

Además, se sumaron a la movilización profesionales de la salud de SIPRUS, en una muestra de unidad en la lucha "para expresarle al Gobierno de la provincia de Santa Fe que debe mejorar la propuesta salarial y de condiciones de trabajo en Paritarias", destacaron desde la AMSAFE.

Durante el acto hablaron, por SIPRUS Diego Ainsuain, por SADOP Pedro Bayugar, y por AMSAFE Provincial Sonia Alesso. La Secretaria General de la Asociación de Magisterio de Santa Fe manifestó en su discurso: "Lo que está en discusión es quién paga la crisis, acá no está en discusión el 3, el 4, el 7 , el 10 o lo que fuera, lo que está en discusión acá es si somos los trabajadores a quiénes quieren hacer pagar el costo de la crisis y obviamente a nuestros afiliados les decimos no vamos a pagar el costo del ajuste con el dolor de cada una de nuestros compañeras y compañeros”.

Pedro Bayúgar, Secretario General del SADOP seccional Santa Fe declaró que “las y los docentes no solo no cambiamos de idea, sino que tenemos una profunda dignidad, una profunda vocación de servicio, de lucha y somos referentes de estas luchas para todos los sectores de la provincia. No aceptamos migajas y lo expresamos públicamente.”

Además, el titular de la seccional Santa Fe del Sindicato Argentino de Docentes Privados aseguró que “la masividad expresada hoy en unidad le está diciendo al Gobierno que tiene que apurar las cuentas y hacer una propuesta digna cuanto antes porque es necesario resolver este conflicto, de lo contrario habrá lucha, lucha y más lucha”.