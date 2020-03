Suspenden por un mes la llegada de vuelos de EEUU, Europa y China

El Gobierno decidió suspender por un mes la llegada de vuelos de países con alta transmisión de coronavirus. Un decreto que lleva la firma de Alberto Fernández prohibirá el ingreso al país de pasajeros provenientes de Europa, Estados Unidos, China, Corea, Japón e Irán. La Casa Rosada declaró además la emergencia sanitaria en todo el país por un año.

El texto, además, buscará sancionar a los viajeros que no cumplan con el aislamiento de dos semanas recomendado para los casos en que los pasajeros hayan transitado por los destinos desaconsejados por la Organización Mundial de la Salud.

En ese sentido, el decreto insta "a las personas sintomáticas procedentes de zonas afectadas a abstenerse de viajar hacia la República Argentina, hasta tanto cuenten con un diagnóstico médico de la autoridad sanitaria del país en el que se encuentren, con la debida certificación que descarte la posibilidad de contagio", sostuvo.

"A la fecha de dictado del presente decreto, se consideran 'zonas afectadas' por la pandemia de COVID-19, todos los países de Europa, Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, China, e Irán", se explayó el DNU.

"La autoridad de aplicación podrá prorrogar o abreviar el plazo dispuesto, en atención a la evolución de la situación epidemiológica. También podrá disponer excepciones a fin de facilitar el regreso de las personas residentes en el país, aplicando todas las medidas preventivas correspondientes, y para atender otras circunstancias de necesidad", completó el Gobierno.

Entre otras cuestiones, el decreto dispone que distintos grupos de población cumplan un "aislamiento social". "Deberán permanecer aisladas durante 14 días, plazo que podrá ser modificado por la autoridad de aplicación según la evolución epidemiológica, las siguientes personas: quienes revistan la condición de 'casos sospechosos'", afirmó el decreto.

"A los fines del presente decreto, se considera 'caso sospechoso' a la persona que presenta fiebre y uno o más síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta o dificultad respiratoria) y que además, en los últimos días, tenga historial de viaje a 'zonas afectadas' o haya estado en contacto con casos confirmados o probables de COVID-19", reza la norma.

También estarán considerados para el aislamiento social "quienes posean confirmación médica de haber contraído el COVID-19. los "contactos estrechos" de casos sospechosas o confirmados. Incluye quienes arriben al país habiendo transitado por “zonas afectadas”. "Estas personas deberán también brindar información sobre su itinerario, declarar su domicilio en el país y someterse a un examen médico lo menos invasivo posible para determinar el potencial riesgo de contagio y las acciones preventivas a adoptar que deberán ser cumplidas, sin excepción", explicó la decisión oficial.

"No podrán ingresar ni permanecer en el territorio nacional los extranjeros no residentes en el país que no den cumplimiento a la normativa sobre aislamiento obligatorio y a las medidas sanitarias vigentes, salvo excepciones dispuestas por la autoridad sanitaria o migratoria", continuó el DNU.

"En caso de verificarse el incumplimiento del aislamiento indicado y demás obligaciones establecidas en el presente artículo, los funcionarios o funcionarias, personal de salud, personal a cargo de establecimientos educativos y autoridades en general que tomen conocimiento de tal circunstancia, deberán radicar denuncia penal para investigar la posible comisión de los delitos previstos en los artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal", afirmó.

Las personas tendrán que se presenten con síntomas compatibles con el coronavirus "deberán reportar de inmediato dicha situación a los prestadores de salud, con la modalidad establecida en las recomendaciones sanitarias vigentes en cada jurisdicción", sostuvo el decreto.

Por otro lado, el decreto instruyó al Ministerio de Salud, a brindar "información diaria sobre las 'zonas afectadas' y la situación epidemiológica, respecto a la propagación, contención, y mitigación de esta enfermedad, debiendo guardar confidencialidad acerca de la identidad de las personas afectadas y dando cumplimiento a la normativa de resguardo de secreto profesional".

En otro artículo, el Poder Ejecutivo sostuvo que los ministerios de Salud y de Desarrollo Productivo "podrán fijar precios máximos para el alcohol en gel, los barbijos, u otros insumos críticos, definidos como tales. Asimismo, podrán adoptar las medidas necesarias para prevenir su desabastecimiento", afirmó.

Para afrontar la emergencia sanitaria, el Gobierno facultó al Ministerio de Saludo a "contratar a exfuncionarios o personal jubilado o retirado" y "autorizar, en forma excepcional y temporaria, la contratación y el ejercicio de profesionales y técnicos de salud titulados en el extranjero, cuyo título no esté revalidado o habilitado", en el país.

