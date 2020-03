Este jueves por la mañaba se presentó "Concejo Abierto", el Plan de Modernización del Concejo Municipal de Santo Tomé. La iniciativa incluye la publicación de la página web institucional y de las redes sociales del Concejo Municipal, el sistema de transmisión en vivo de las sesiones y la puesta en valor del edificio del cuerpo deliberante.

Según destacaron desde el cuerpo legislativo, se busca promover el acceso a la información pública y la participación ciudadana. Los concejales de diversos bloques políticos celebraron la iniciativa; y la página web del Concejo Municipal, concejosantotome.gob.ar, se puso en funcionamiento esta mañana.

El sitio tiene una sección de noticias e información institucional sobre cómo trabaja el Concejo, quiénes son los concejales y las autoridades del cuerpo. También permite acceder a la transmisión en vivo de las sesiones. Además contiene los links “Gobierno Abierto”, que permite consultar las ordenanzas sancionadas; “Participación Ciudadana”, donde se puede encontrar información sobre mecanismos de participación en el Concejo Municipal; “Vecinales y Regiones” de Santo Tomé y “Teléfonos útiles”. La transmisión en vivo se realizará cada sesión ordinaria, extraordinaria o de prórroga por el canal de Youtube del Concejo Municipal y por Canal Veo de Santo Tomé. La transmisión televisiva se realizará desde que inicie la sesión hasta las 12 del mediodía, horario en que comienza la programación del canal local.

En cuanto a las redes sociales, el Concejo santotomesino activó también sus cuentas en Facebook (Página: Honorable Concejo Municipal de Santo Tomé); Instagram (@concejo_santotome) y en Twitter (@concejo_st).

#SantoTomé >> Se presenta el plan de modernización del @concejo_st, iniciativa que incluye la implementación de un sitio web, redes sociales y la transmisión en vivo de las sesiones del cuerpo legislativo. pic.twitter.com/5eLoQjG6dE — santotomealdia (@santotomealdia) March 12, 2020

Por otra parte, hoy se inauguró la puesta en valor de la fachada del Concejo Municipal, realizada gracias a la donación de la Pinturería Granatti de Santo Tomé. Durante la presentación del sitio web, a cargo de la comunicadora social y periodista Mariángeles Guerrero, se destacó al programador Danilo Leyendeker y los ediles entregaron un reconocimiento a Cablevideo de Santo Tomé y a la José Luis Granatti, dueño de la Pinturería Granatti, por su colaboración con la iniciativa.

La Presidenta del Concejo Municipal, Gabriela Solano (PS), dio apertura a la presentación con las siguientes palabras: “Recuerdo cuando trabajaba de periodista y solíamos hacer encuestas antes de las elecciones preguntándole a la gente si sabia qué se votaba y cuál era la función de un concejal: la mayoría desconocía la respuesta. Lo mismo ocurrió cuando recibimos hace poco a vecinos de distintos barrios y nos pedían que informáramos lo que trabajábamos a la comunidad. Por eso esta propuesta apunta a aprovechar las tecnologías de la información y la comunicación para facilitar el acceso a la información pública, la participación ciudadana, la transparencia y el fortalecimiento de esta institución democrática”.

A su turno, el Vicepresidente Segundo del cuerpo, Fernando Alí (Cambiemos), expresó: “Me siento orgulloso de pertenecer a este concejo. Agradezco la presencia de todos los medios, de la prensa. Aunque en estos dos años que me ha tocado compartir ha sido un concejo abierto, ediliciamente estamos un poco reducidos. Entonces, gracias a este avance de la tecnología que ya han hechos otros concejos deliberantes, grabar en forma directa las sesiones es una política pública para llegar a la ciudadanía con la transparencia que se debe, poder ser un concejo de puertas abiertas hacia la gente y que la ciudadanía pueda acercarse al Concejo. Agradezco a los empresarios por estar presentes”.

Por su parte, la concejala Florencia González (Cambiemos) afirmó: “Sin duas es un día para celebrar y es un punto de inflexión para este concejo. Representa un gran paso para nosotros, en relación a los canales de comunicación que neciudad es que este concejo no logra coesitamos aceitar y profundizar. Siempre decimos que tenemos que ser un concejo de puertas abiertas; una de las críticas legítimas que nos hace el vecino de la cmunicar fehacientemente cuáles son los proyectos e iniciativas que está discutiendo. En este sentido esta es una herramienta que nos permite contarle al vecino de Santo Tomé cuáles son las problemáticas y las soluciones que estamos trabajando. Tiene que ver con el acceso a la información pública y con la transparencia”.

A su vez, la edil Ema “Mity” Reutemann destacó “el trabajo de quienes hicieron posible esto, no me refiero solamente a la gente de Cablevideo y de Canal 2 sino que quiero hacerlo extensivo a José Luis Granatti que donó la pintura”. La edila subrayó la articulación público privada, al tiempo que sostuvo que el acceso a la información pública no es solamente un derecho sino también un deber de los ciudadanos.

Guillermo Rey Leyes (PDP) expresó: “Empecé en el Concejo Municipal hace tres meses y celebro que ya tengamos esta posibilidad de acceso a la información pública -existe una ley de acceso a la información pública en nuestro país. Celebro que en este cuerpo legislativo del que soy parte tengamos esa apertura. Estamos haciendo nuestro aporte para que tengamos acceso a lo que se trata y a lo que se resuelve en este recinto. Es un derecho y un deber cívico estar comprometido con las cuestiones inherentes a la ciudad”.

Rodrigo Alvizo (PJ) consideró: “Esta iniciativa es muy importante para la ciudadanía que merece saber qué estamos haciendo en este recinto. También hay que recordar iniciativas, por ejemplo de Miguel Weiss Ackerley que iban en este sentido, o de Rosana Zamora acerca de sesionar en los barrios, que tenían este mismo objetivo. Resalto la colaboración de los empresarios en esta iniciativa público privada que tanta falta hace a nuestra ciudad para poder salir adelante. Este tipo de digitalización de las ordenanzas mejora bastante nuestro trabajo cotidiano y la posibilidad de dar respuestas a los vecinos”.

Por su parte, Natalia Angulo (UCR) intervino de la siguiente manera: “Celebro esta iniciativa porque es una forma de devolución a los vecinos, que es con quienes estamos a diario y de quienes recibimos inquietudes y sugerencias. Es una manera de que todos los vecinos estén en conocimiento de lo que hacemos y de demostrar transparencia e interés por todo lo que vamos recibiendo de cada uno de ellos”.

Finalmente, Julián Ilchischen (PJ) concluyó: “Es muy satisfactorio abrir aún más las puertas del Concejo de Santo Tomé. Tiene que ver con el acceso a la información pública. La cuestión de fondo es que la ciudadanía pueda sentirse parte y que sepa que las iniciativas van a ser escuchadas y planteadas en el seno del cuerpo. También es muy importante la instancia de la participación ciudadana. Es uno de los pilares del sistema democrático representativo, que tenemos que impulsar en los tres poderes del Estado y que por la naturaleza de un cuerpo legislativo por su conformación pluripartidaria, estamos en la obligación de abrir las puertas y de hacer que la ciudadanía se acerque”.