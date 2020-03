Unión cierra su participación en la Superliga ante Vélez

Unión cierra su participación en la Superliga recibiendo a Vélez en Santa Fe, en un partido correspondiente a la vigésimo tercera fecha. El encuentro se llevará a cabo a partir de las 19.00 en el estadio 15 de Abril, contará con el arbitraje de Silvio Trucco y será televisado en directo por la señal deportiva de cable TNT Sports.

Unión venció como visitante a Godoy Cruz por 3 a 1, pero luego quedó eliminado de la Copa Argentina al perder por penales frente a Dock Sud y buscará ganar para terminar con una sonrisa una Superliga en la cual tuvo un desempeño irregular.

Si bien el entrenador Leonardo Madelón aún no confirmó el equipo, se estima que, en relación a los once que empezaron jugando ante el conjunto mendocino, habría al menos una variante. La misma sería el ingreso de Jalil Elías por Braian Álvarez,pero no se descarta que Madelón decida realizar alguna otra modificación mientras que Martín Cañete y Walter Bou pelean por un lugar.

Vélez perdió por 1 a 0 ante Godoy Cruz en el postergado de la vigésima fecha y el técnico Gabriel Heinze anunció que ante Unión en Santa Fe será su último partido al mando del elenco de Liniers. Heinze sorprendió al confirmar su alejamiento, luego de un proceso en el que asumió en diciembre de 2017 comprometido con la permanencia en Primera y, priorizando a los jugadores de las inferiores del club, formó un gran equipo, que actualmente está en segunda ronda de la Copa Sudamericana y con la ilusión de la Copa de la Superliga.

Para visitar a Unión no tendrá a Gastón Giménez, quien ya se sumó al Chicago Fire de la MLS de los Estados Unidos y en su lugar jugaría Mauro Pittón.

Probables formaciones

Unión: Sebastián Moyano; Brian Blasi, Franco Calderón, Jonathan Bottinelli, Federico Milo; Javier Cabrera, Emanuel Cecchini, Jalil Elías, Sebastián Assis; Franco Troyansky y Martín Cañete o Walter Bou. DT: Leonardo Madelón.

Vélez: Lucas Hoyos; Hernán De la Fuente, Lautaro Gianetti, Luis Abram, Braian Cufré; Pablo Galdames, Mauro Pittón,Thiago Almada; Ricardo Centurión, Maximiliano Romero y Lucas Robertone. DT: Gabriel Heinze.

Estadio: 15 de Abril

Árbitro: Silvio Trucco

Hora: 19.00

TV: TNT Sports