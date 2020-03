"Ciclo cumplido": luego otra derrota, renunció Diego Osella

No había margen. Luego del partido, Diego Osella anunció su decisión de dejar el cargo de DT de Colón.

“Ciclo cumplido”, dijo el entrenador al enfrentar los micrófonos, cuando ya se había despedido del plantel. “No le encontramos nunca la vuelta al equipo, hay que ser honestos fundamentalmente con la institución”, agregó.

Luego, Osella declaró: “No tengo intención de ganarme el odio de gente que quiero mucho por no encontrar los resultados. No le encontramos la vuelta, no hay que buscar nada raro”.

“Hay que apoyar a este grupo porque está a tiempo, pero es indudable que no lo va a hacer con nosotros, porque no le encontramos la vuelta”, insistió el DT.

"MÁS ALLÁ DE TODO EL TRABAJO, NO CONSEGUIMOS LOS NÚMEROS"#CentralFOX - #SuperligaxFOX | Diego Osella renunció a la dirección técnica de Colón de Santa Fe. pic.twitter.com/X26IDwmdOO — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) March 9, 2020

“Con todo el dolor del alma dejo una institución que quiero mucho. El plantel está sufriendo mucho, se lo ve atado, no se pudieron soltar nunca; pesa demasiado el balón. Y eso es responsabilidad mía”, agregó.

En el final de sus declaraciones, aseguró que “hay que descomprimir y buscar a alguien que pueda sacar esto adelante”.